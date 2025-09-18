Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Teatro Gran Cabral, sito en Angela Sureda 444, se inaugurará este viernes a las 20:30 el Espacio Arte Fusión. Dicho espacio estará dedicado a realizar muestras de artes visuales como así también de música, danza, literatura, teatro y nuevas tendencias artísticas, conversatorios, ponencias, etc.

La primera actividad del Espacio Arte Fusión se realizará este sábado con la inauguración de la muestra “Mi Patagonia II” de Silvia Serur Blanco.

El evento tendrá lugar de 20:00 a 22:00 con la participación del Coro Polifónico Aonikenk y el Proyecto Coro del Conservatorio Provincial de Música. La entrada es libre y gratuita.

Este domingo de 14:00 a 16:00 se realizará la charla “El susurro de la semilla: un camino de transformación personal”, a cargo de María Eugenia Vargas. Con cupos limitados, los cuales se pueden reservar al WhatsApp al + 54 9 2966 649921.

Para la próxima semana ya está definido el cronograma de charlas y actividades, todas con entrada libre y gratuita.

El lunes 22, de 18:00 a 20:00, abrirá la Fundación por el Mar, a cargo de Mariano Bertinat, Ana Fernández y Matías Molina, el martes 23, de 18:00 a 20:00, tendrá lugar la charla “Cuando la creatividad nutre la salud”, a cargo del Dr. Mauro Morelli, Dr. José David y Dr. Rodrigo Lazo, y el miércoles 24, de 18:00 a 20:00, se realizará “Disciplinas en diálogo”, a cargo de Roxana Agulló, Renza Silverii y Andrés Fernández Cabral.

El jueves 25, de 18:00 a 20:00, tendrá lugar la varieté “Arte en todas sus formas en un solo espacio”, que contará con música, danza, poesía y teatro leído.

Por último, cerrando la semana, el viernes 26 a las 20:00 el cierre de la muestra contará con la presentación musical de Aike Manta, Silvia Toranza, Andrea Moreno y Fabián Toledo.