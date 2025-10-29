Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) celebrará 29 años con la inauguración de la muestra Aniversario XXIX “Derivas”, que abrirá sus puertas este sábado 1° de noviembre a las 20:00 en las salas del museo, sito en Maipú 13 en Río Gallegos.

La propuesta invita a recorrer una cartografía audiovisual construida a partir de la reinterpretación de obras pertenecientes al acervo del MAEM. En este aniversario, las piezas se convierten en punto de partida para nuevas lecturas visuales y sonoras, realizadas por artistas, docentes y realizadores de distintos territorios, que dialogan con el museo y su colección desde miradas contemporáneas, afectivas y experimentales.

Participan de la muestra Alejandra Montiel, Nilda Rosemberg, Ariadna Giménez, Havstracto, Casandra Molinari, María Sol Lalanne, China Mestiza, Candela Márquez, Gonzalo Parada, Mariela Ronconi, Carlos Sosa, Joel Lenis, Damián Cardozo, Marcelo Nitor y Yesica Gallegos.

Cada audiovisual funcionará como una deriva, un desplazamiento poético que enlaza pasado y presente, memoria y experimentación, imagen y sonido. En conjunto, conforman una trama de miradas que reactivan las obras del museo y amplían sus modos de circulación.

Cabe mencionar que durante los meses de noviembre y diciembre se desarrollarán también talleres de arte “De colección” y actividades abiertas en el marco de la celebración por el aniversario del MAEM.