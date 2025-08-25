Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Del 22 al 24 de agosto, Las Grutas y San Antonio Oeste recibieron las voces que llegaron desde distintos rincones del país, entre ellas las del Ensamble Coral Orkeke de Río Gallegos, para participar del Festival Coral “Sonoro: Voces del Mar”.

“Sirvió para compartir, con otros coros de otras provincias, nuestro amor por el canto”. SUSANA PERALTA, DIRECTORA DEL ENSAMBLE CORAL ORKEKE

Fueron más de 20 los coros que fueron parte del festival. En Las Grutas, las presentaciones tuvieron lugar en la Iglesia Stella Maris, el Teatro Astor y la Casa de la Cultura mientras que en San Antonio Oeste se desarrollaron en la Iglesia San Antonio de Padua y el Teatro Cine Español.

“Fue una hermosa experiencia que sirvió para compartir, con otros coros de otras provincias, nuestro amor por el canto y representando a nuestra provincia”, expresó la profesora Susana Peralta, directora del coro autogestionado, a La Opinión Austral.

“A lo largo de los 10 años que tiene el coro, hemos participado de encuentros corales en nuestra provincia y en Chile. Es la primera vez que participamos de un festival con estas características: con conciertos en San Antonio Oeste y Las Grutas y conformando un coro de alrededor de 500 voces con un canto común, a la orilla del mar“, valoró.

Cabe mencionar que el Ensamble Coral fue invitado a participar de un Encuentro Coral, a realizarse en El Calafate el próximo 12 y 13 de septiembre.