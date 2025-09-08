La Sala de Arte Van Gogh se prepara para recibir una nueva muestra durante el mes de septiembre. Se trata de la muestra colectiva “¿Es Todo Arte?” con obra de Amelia Gatica, Ana Copto, Ana María Catalán, Cinthia Giménez, Daiana Gunn, Damián Cardozo, Emilia Majorel, Fabiana Díaz, Fernanda Bonil, Jorge Ojeda, Juan Carlos Villegas, Luisa Godoy, Miguel Mellado, Nair Porretti, Norberto Sueldo, Patricia Viel, Ruth Espinoza y Yesica Gallegos.

Desde la organización invitaron a la comunidad a compartir un momento de replanteos y miradas en el arte local.