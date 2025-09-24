Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el Día de las Bibliotecas Populares, la Biblioteca Popular “Kunfi Quirós” realizó una suelta de libros.

En la Plaza San Martín, en la costanera y en una banqueta en avenida Kirchner, casi San Martín, distribuyeron cajas con alrededor de 30 libros, cada una.

“Cuando fuimos a retirar las cajas ya no quedaba absolutamente, fue todo un éxito”, expresó Mirena Barrientos, directora de la biblioteca, a La Opinión Austral.

“En redes sociales y por mensaje nos preguntaban si iba a seguir porque muchos vieron la publicación hoy y como no había viento, aprovechamos la oportunidad de poner más libros afuera de la biblio”, comentó.

La respuesta no se hizo esperar. “Circuló gente a lo largo de todo el día”, mencionó.

“Nosotros recibimos una gran cantidad de libros en forma de donación a lo largo del año, teníamos mucho guardado, siempre dejamos algo guardado para hacer una suelta de libros en algún momento esperando que nos toquen días lindos. Teníamos la expectativa de ver si el viento nos iba a dar tregua para poder sacar los libros a la calle, se soltaron alrededor de 300 libros”, manifestó.

De hecho, aún quedan algunos libros para soltar. “Veremos si nos tocan días lindos y los llevaremos a la plaza, a algún lugar o seguirán en la biblioteca”, adelantó.

Por último, dio a conocer que organizaron una mini biblioteca para la Residencia de Adultos Mayores “Dr. Braulio Zumalacarregui”, la cual incluye libros que guardaron especialmente para ellos, que será entregada este jueves.