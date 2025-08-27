Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El maestro Fernando Rojas Huespe, miembro de la Orquesta Estable del Teatro Colón y profesor del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón (ISATC) llega esta semana a Río Gallegos para brindar un conversatorio y masterclass en el Conservatorio Provincial de Música y un concierto en el Teatro Gran Cabral.

Rojas Huespe inició sus estudios de violín cuando tenía seis años y se perfeccionó en la Academia Buchmann-Mehta de la Universidad de Tel Aviv, en colaboración con la Filarmónica de Israel y bajo la tutela de los maestros Ilya Konovalov, Irina Svetlova y Ludmila Feldman.

Además, fue concertino de la Orquesta Provincial de Música Ciudadana de la Provincia de Córdoba. Ha integrado las Orquestas Sinfónicas de Argentina, el Teatro Real de Madrid, la Camerata Bariloche, Beer Sheva Sinfonietta y las Orquestas de Cámara de Argentina e Israel.

Ha brindado clases magistrales en México, Perú, Colombia, España, Chile y Argentina y obtuvo el Premio de las Américas en Israel como Revelación Jóvenes Latinoamericanos.

“Me parecía la persona indicada para venir, para que los alumnos aprendan de él, tiene muchísima experiencia en lo musical y también para escucharlo”, destacó el chelista Pablo Díaz, quien fue alumnos de Rojas Huespe y se encuentra a cargo de la organización de las actividades, a Radio LU12 AM680.

La masterclass y el conversatorio se desarrollarán este jueves y viernes de 15:00 a 18:00 y el sábado de 18:30 a 20:30 en el Conservatorio de Música “Rvdo Eugenio Rosso”, sito en Chile y Alvear, con entrada libre y gratuita.

La masterclass abordará el violín, viola y la música de cámara. “Va a ser muy especifico de esos instrumentos y de cuerdas, en general, violonchelo, contrabajo”, precisó.

“A la par, vamos a estar ensayando con el profesor y los músicos de la Camerata Patagónica que es una orquesta de cuerdas autogestionada. Vamos a tocar este domingo 31 de agosto a las 20:00 en el Teatro Gran Cabral. El repertorio es variado, pero hay dos obras en las que Fernando será solista, esa va a ser la mejor forma de cerrar esta visita”, expuso.

Cabe mencionar que para el concierto las entradas ya están agotadas.

Cerrando, Díaz afirmó: “No hay edad para aprender, incluidos los instrumentos. Es verdad que cuando empezás de chico se aprende todo mucho más rápido, pero se puede. Tengo muchos alumnos que empezaron de grandes y avanzan super rápido, depende de las ganas que le pongas y el tiempo que le dediques”.