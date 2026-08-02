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El Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) inaugurará este jueves a las 20:00, la exposición “Biomecánica Orgánica”, la primera muestra individual del licenciado en Artes, Sergio Gómez.

Desarrollada a partir de años de estudio, observación y experimentación, “Biomecánica Orgánica” reúne dibujos, estudios, procesos e investigaciones visuales que permiten ingresar al universo conceptual construido por el artista. Más que presentar respuestas o afirmaciones cerradas, la exposición propone un recorrido por un proceso creativo en permanente evolución, donde cada obra funciona como una invitación a descubrir nuevas relaciones entre la imagen, el cuerpo y el movimiento.

Gómez es licenciado en Artes, formado en el Centro Polivalente de Arte Nº 1 de Río Gallegos y en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Ha desarrollado una trayectoria atravesada por el dibujo, la pintura, la fotografía, el arte digital y el tatuaje. Sus experiencias de formación y trabajo en distintos países consolidaron una búsqueda artística que hoy encuentra en “Biomecánica Orgánica” el inicio público de una investigación que continúa abierta y en constante transformación.

La investigación parte de una premisa que atraviesa toda la muestra: la imagen cambia cuando comienza a dialogar con un cuerpo vivo. Desde esa perspectiva, la anatomía deja de comprenderse como un límite para la creación y se convierte en el origen mismo de la obra. El movimiento modifica la percepción, el tiempo transforma la imagen y la experiencia personal de cada cuerpo aporta nuevos significados al proceso artístico.

“No entiendo el cuerpo como un soporte donde colocar imágenes, lo entiendo como un territorio vivo. Cada relieve, cada músculo, cada articulación y cada movimiento modifican la obra”, manifestó el artista.

Lejos de ofrecer una única interpretación, “Biomecánica Orgánica” propone una experiencia de contemplación, observación y diálogo. La propuesta invita a comprender que el cuerpo no participa únicamente como superficie material de la obra, sino como un elemento activo que transforma la imagen y le otorga nuevos significados. En este sentido, Biomecánica Orgánica se convierte en un espacio privilegiado para pensar el arte como experiencia, investigación y construcción colectiva de conocimiento.

Con entrada libre y gratuita, la inauguración tendrá lugar en la sede del MAEM, ubicada en Maipú 13 en Río Gallegos.

Las instituciones educativas interesadas en realizar recorridos podrán solicitar turnos comunicándose al 2966-436323, de martes a jueves, en el horario de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 17:00, o de manera presencial en el Museo.