Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Fundacruz, este sábado, la escritora Ingrid Landrein presentará su nuevo libro “Make Me Happy”.

En comunicación con Radio LU12 AM680, la autora mencionó que existe una versión en español del cuento titulada “¿Dónde está mi sonrisa?”.

“Tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, la búsqueda de la sonrisa, dónde encontrarla, qué es lo que realmente nos hace felices. Todo esto se descubre después de un análisis de lo que ya está escrito, nunca fue la intención real que esto tenga una moraleja o una enseñanza, es la escritura de una pequeña historia que es la de Gertrudis, esta reina que es muy descuidada en todo sentido, desde su apariencia hasta lo que realmente importa en la vida y ella se lanza a la búsqueda, obligando un poco a los demás, a buscar una sonrisa, a buscar la felicidad”, manifestó en diálogo con Radio LU12 AM680.

“Una vez que terminé con mi primer libro que se llama ‘Little Dreamers Funny Stories’ que son las historias de un pequeño soñador, trata de mi hijo y era una historia muy personal, dije: ‘Me voy a animar a todos estos cuentos que tengo escritos y ver a qué le podemos dar vida’ y la primera fue Gertrudis. Es muy graciosa, más allá de su ignorancia emocional, es un personaje muy divertido”, acotó.

Landrei sostuvo que para encontrar la felicidad “hay que volver, reaprender dónde están las cosas que nos dan esa sonrisa y que generalmente están en las cosas más simples, en los momentos compartidos”.

Literatura para todos

Respecto al público al que están destinados sus cuentos, manifestó: “Mis cuentos son infantiles porque los escribo desde mi niña interior, desde mi infantilidad por eso el tipo de ilustración y la forma en que me gusta contar las cosas, pero los pueden leer tanto niños como adultos porque está dirigido a todo el mundo. Yo soy un adulto escribiendo para niños, así que imagínate que es para todo el mundo”.

En este sentido, expuso que “la lectura primero es para uno, después de que uno absorbe todo lo que quiere absorber de esta lectura y lo que necesita en ese momento es cuando podemos hablar de una historia y compartirla, creo que la literatura es para todo el mundo”.

La presentación tendrá lugar este sábado a las 17:00 en Fundacruz, sita en Gobernador Lista 60. Cabe mencionar que habrán ejemplares a la venta.