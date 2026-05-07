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En el marco de la XXIII edición de Juegos & Juguetes, que dará comienzo en junio, el Museo de Arte Eduardo Minnicelli abre la convocatoria para la recolección de materiales descartables, fundamentales para la creación de los dispositivos lúdicos y artísticos, que formarán parte de esta esperada muestra.

Esta iniciativa pone en valor el trabajo colaborativo, fomentando la participación de vecinos, instituciones, familias, docentes y estudiantes, quienes con sus aportes contribuyen a la construcción de una experiencia que fortalece los lazos comunitarios, a través del arte y el juego.

Los materiales que se recibirán son diarios y revistas, cartones, recortes de papel y cartulinas, papelitos brillantes, tapitas plásticas y metálicas, corchos de botellas, bolsas de red para frutas, palitos de fósforos y escarbadientes, tubos de cartón (de servilletas y papel higiénico), vasos plásticos descartables (preferentemente blancos), tanca (pasadores de cordones), bandejitas de telgopor (varios formatos), cucharas totalmente metálicas, botellas plásticas transparentes y cáscaras de nuez.

Los materiales se recepcionarán en el museo, ubicado en Maipú 13, frente a la plaza desde el sábado 9 de mayo hasta el 19 de junio, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00 y los fines de semana de 15:00 a 18:00.