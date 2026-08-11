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Juan Villarreal regresó a Río Gallegos y este jueves tendrá una presentación con un significado especial: cantará junto a la Orquesta Típica de Tango de la Escuela Provincial de Música Re Si en el Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz, espacio que lleva el nombre de su padre.

El concierto será a las 20 horas del jueves , en el marco del ciclo Santa Cruz en Concierto, y coincidirá además con su cumpleaños número 47. Mientras que el sábado 15 de agosto será el turno del Octeto Arsis de Buenos Aires. La entrada será mediante un bono contribución destinado a la compra de un bandoneón para la Escuela Re Si.

Los bonos se pueden adquirir al 2966-705903 o 2966-313390.

En diálogo con Radio LU12 AM680 Río Gallegos, el cantor recordó que su relación con el tango comenzó durante su infancia, cuando Amado Lafuente, padrino de su hermana y fanático de Carlos Gardel, vivía con su familia. “Siempre nos ponía discos de Gardel”, recordó sobre aquellas tardes en las que intentaban descifrar las letras de las antiguas grabaciones.

Sin embargo, el reencuentro definitivo con el género ocurrió muchos años después, mientras estudiaba en La Plata. Tenía alrededor de 26 años cuando, durante un asado, alguien le pidió que pusiera música para que los invitados comenzaran a retirarse. Villarreal buscó una carpeta de tango y encontró a Aníbal Troilo y Roberto “Polaco” Goyeneche.

“Cuando escuché eso, nunca más dejé de escuchar tango”, contó.

A partir de entonces comenzó una etapa de investigación y aprendizaje que, dos décadas después, lo llevó a desarrollar una extensa trayectoria. En 2010 decidió dedicarse profesionalmente a la música y comenzó a trabajar como cantor y guitarrista. Ese mismo año se incorporó a la Orquesta Al Arranque, con la que recorrió escenarios de Sudamérica, Europa y Asia, y formó además un dúo.

Su repertorio atraviesa distintas épocas del género. “A mí el tango me gusta todo”, explicó, y destacó que su capacidad de memoria melódica le permite incorporar rápidamente nuevas obras a la guitarra. También compone sus propios tangos y produce espectáculos.

Entre sus grandes referentes ubica a Gardel y Goyeneche. “Gardel porque inventó en ese momento, como que le dio voz a Buenos Aires; y después Goyeneche porque lo dio vuelta como una media al tipo, sin perder la esencia”, sostuvo.

Pero Villarreal también reivindica la vigencia de la escena tanguera actual. Mencionó como referentes a Alfredo “Tape” Rubín, Cucuza Castiello y el Chino Laborde, entre otros músicos y cantores que, según consideró, mantienen viva una nueva etapa de esplendor del género.

Para el artista, el tango perdió masividad pero no vitalidad. “No desaparece, se transforma”, resumió, y destacó especialmente la existencia de orquestas integradas por niños y jóvenes, como la que lo acompañará este jueves en Río Gallegos.

La visita tiene además una carga emocional. Su padre, Luis Villarreal, fue músico y cantante de tangos, además de director de televisión, docente universitario y protagonista de distintas iniciativas culturales en Santa Cruz. Juan recordó que pudo verlo transitar sus primeros pasos como cantor antes de su fallecimiento.

Después de años de recorrer escenarios en Argentina y el exterior, el regreso a Río Gallegos también tiene algo de refugio. Villarreal contó que intenta volver dos o tres veces al año para compartir tiempo con su madre, su hermana y sus amigos.

“Para mí es una doble alegría: voy a festejar mi cumpleaños y voy a estar ahí en el lugar que tiene el nombre de mi viejo”, expresó para cerrar.

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