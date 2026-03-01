Your browser doesn’t support HTML5 audio
Luego de su paso por la Casa Azul del Arte en Punta Arenas, Chile; el Museo de Arte Eduardo Minnicelli en Río Gallegos y la Residencia Universitaria Antiguo Hotel Colón en Puerto San Julián, la muestra “Pañuelo” llegó a Río Grande.
Con la curaduría de Sidney Mann, la exposición colectiva e itinerante, surgida de la mano de Paola de Smet d’Olbecke y Bettina Muruzábal, fue inaugurada este sábado en la Galería Plano Negro.
“Pañuelo” reúne a 29 artistas de la Patagonia argentina y chilena, quienes intervinieron pañuelos de algodón de 28 x 28 cm, indagando en sus diversas facetas: como gesto, abrigo, bandera y ritual. Utilizaron diversas técnicas como bordado, dibujo, pintura, teñido, costura, tejido, cerámica, escultura, fotografía, grabado y collage.
Integran la muestra las obras de Andriana Opacak, Bettina Muruzábal, Emilia Majorel, Gabe Macede, Guadalupe Auzoberría, Jorgelina Ibáñez, Julieta Barrientos, Laura Cachero, Marcela Botella, Marcos Aguilera y Patricia Viel de Santa Cruz.
También exponen Tania Morgado de Puerto Aysén; Andrea Araneda, Antonia Ríos, Aymara Zegers y Lautaro Cáceres, Cata Flaño, Daniela Salles, Dominique Salles, Gehomara Gumas, Pablo Quercia, Paola de Smet d’Olbecke, Isabel Margarita Peña, Paola Jaque, Patricia Iglesias, Rodrigo Molina, Javier Canales y Leonor Harris de Punta Arenas; Gustavo Oddone de Ushuaia y Sidney Mann de Río Grande.
“Pañuelo” se expone en Galería Plano Negro sita en Kayen 890, Río Grande.
