La Orquesta Pu Kara de la sede de Río Turbio de la Escuela Provincial de Música Re Si de Santa Cruz participará del XII Encuentro del Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia (MOLPA), a realizarse del 25 al 27 de septiembre en el gimnasio municipal de Esquel.

El evento reunirá a centenares de niñas, niños y jóvenes junto a sus docentes de la región, entre ellas, la anfitriona, la Orquesta Pú Pichikeché de Esquel. Además, dirán presente la Orquesta Sonoridad Andina de Viedma, Orquesta Sonidos del Sol de Plottier, Orquesta Amulen de Cipolletti, Orquesta Yayau de Puerto Madryn, Orquesta Musicantes de San Martín de los Andes y la Orquesta Chazarreta de Trelew.

Demoras

Este domingo en la Escuela N°54 de Río Turbio se realizó una reunión de la que participaron el ministro de Gobierno, Nicolás Brizuela; las concejalas Mariana Mercado y Beatriz Guanuco; la directora Regional Sudoeste del CPE, Verónica Pávez y familias de integrantes de la orquesta. En el encuentro, se explicó que desde el Consejo Provincial de Educación la salida no podía aprobarse sin la documentación completa y en los plazos que marca la normativa.

Detallaron que entre los requisitos figuraban el listado de alumnos con DNI, copias de los documentos, permisos familiares firmados y la información necesaria para gestionar la contratación de un seguro especial para viajes fuera de la provincia. Sin esta documentación, el CPE no podía garantizar la seguridad de los estudiantes ni autorizar el viaje. Gran parte de esta documentación llegó en la noche del viernes, a pesar de haber sido solicitada oportunamente. Desde la rectoría de la Escuela ReSi enviaron algunos archivos, y se informó que el resto se enviaría este lunes, a horas de la partida, lo que impidió completar los trámites administrativos que requieren entre cuatro y siete días. Según pudo saber La Opinión Austral, la Escuela Provincial de Música comunicó el listado de la documentación omitida, entre lo que se incluyen una lista de viaje firmado por un directivo, el certificado de cobertura del vehículo transportista, la habilitación provincial de transporte emitida por el MINPRO, Subsecretaría de Transporte, el certificado de póliza del bus Mercedes Benz 0-500 RS, modelo 2014, patente OVI 349, el certificado de alta CNRT OV1349, y el DNI y la licencia de conducir de los choferes, garantizando así el cumplimiento de todas las normativas para el transporte y la seguridad de los integrantes de la orquesta durante su viaje. La directora Regional junto a las otras autoridades solicitó a las familias la documentación necesaria y los padres se comprometieron a entregar en el día la documentación faltante de los 35 estudiantes, de manera que este lunes a primera hora se pueda avanzar con la contratación del seguro y autorizar el viaje.