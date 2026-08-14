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Luego de su participación en la Feria Internacional del Libro Buenos Aires 2026 en mayo, Lorena Pérez estará presentando su primer libro “Lengua de Fuego, un grito en la meseta patagónica” este sábado 15 de agosto en la Feria del Libro de El Calafate.

El trabajo, editado por la Editoral Libella, reúne relatos, micro relatos, poemas y ensayos, tejidos por un hilo conductor que intenta responder con extrema sensibilidad, con espirales temporales y poética narrativa a la pregunta recurrente de quienes nos visitan como destino turístico: “¿Cómo es pasar los inviernos en Chaltén?”

La cantautora oriunda de Río Gallegos y residente en El Chaltén, quien aloja los inviernos santacruceños como parte de su ADN, no encuentra una única ni lineal manera de abordar esa respuesta. En lealtad a las experiencias, los modos y los procesos interpelados por la lejanía al sol, por las distancias que se vuelven aislamiento, por la solitud y la sincronía con los ritmos de la naturaleza; la escritora invita a develar detalles invisibles para poder entrar en una dimensión sutil colmada de mensajes, de transformación personal y colectiva desde una perspectiva de mujer, madre, maestra y artista del sur. Alicia Pez, enriquece la poética con ilustraciones en técnica de acuarela que nutren el lenguaje visual de colores, imaginación, paisajes conceptuales y registro gráfico sensorial.

La Lengua de Fuego fue declarada flor provincial de Santa Cruz por ley el 24 de noviembre de 2022, ademas de dar título al libro, uno de los relatos lleva también su nombre rindiendo honor a la belleza y fortaleza de estas flores rojo escarlata que brotan en esferas generando contrates con los tonos esteparios. Así también, el libro brinda homenaje a las mujeres patagónicas que cultivan su energía femenina incluso en los inviernos más hostiles, transitando sus vidas en estas latitudes de extrema oscuridad, aridez y frío, generando raíces profundas que en primavera las hacen florecer en obras, voces y lenguas.

La presentación en la Feria del Libro de El Calafate será este sábado 15 de agosto a las 16:00 en el SUM Municipal. “Lengua de Fuego, un grito en la meseta patagónica” cuenta con el apoyo de la Municipalidad de El Chaltén y del Fondo de Promoción Cultural Municipal.