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En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, este viernes en el stand del Ente Cultural Patagonia, se celebró el Día de Santa Cruz.

Las tres obras seleccionadas por el jurado para representar a Santa Cruz en la 50° Feria Internacional del Libro.

Graciela Ciselli y Marcelo Hernández, autores de “A orillas del Río Fénix”, Iván Checura, autor de “Cuando uno no es uno” y Hugo García, autor de “Hurv@no$”, quienes fueron seleccionados por el jurado para representar a Santa Cruz en el evento, compartieron sus experiencias, reflexiones y procesos creativos.

La mesa permitió conocer cómo cada autor aborda la escritura desde su territorio y cómo sus obras dialogan con la memoria, la identidad y la vida contemporánea.

El público acompañó el Día de Santa Cruz.

La jornada cerró con el show musical “Música de Santa Cruz”, a cargo de Héctor “Chucu” Rodríguez, que ofreció un repertorio de canciones representativas de la identidad provincial. El cierre artístico reforzó el espíritu participativo de la jornada, en la que literatura, institucionalidad y música se unieron para proyectar la cultura santacruceña en un escenario internacional.

La secretaria de Estado de Cultura de Santa Cruz, Silvia D’Andrea, reflexionó sobre el rol estratégico de las políticas culturales. “La gente hace la cultura. Se hace todos los días, en la calle, en el trabajo, en el deporte. Nuestro objetivo es descentralizar y federalizar esta cuestión, acompañando el desarrollo cultural del interior de la provincia”, afirmó.

El show a cargo de Héctor “Chucu” Rodríguez cerró la jornada.

“Lo principal es lograr que la gente entienda que son ellos los hacedores de la cultura y que nosotros vamos a acompañar en las necesidades y en el desarrollo que exijan”, expuso.

Finalizando, D’Andrea subrayó la importancia de la Feria Internacional del Libro como plataforma: “Es la mejor inversión que podemos tener para posicionar a la provincia en ámbitos donde quizás no seamos tan relevantes. El arte y la literatura deben acompañar estos procesos porque cuando las palabras viajan se hace mucho más potente lo que podamos definir como cultura”.

AGENDA

Domingo 3 de mayo

20:00 – Conversatorio “Vientos de historia: Territorio y relato en Crueldad del macá” de Martin Bericat, moderado por Mariana Cárcamo.

Lunes 4 de mayo

17:00 – Presentación de la Antología “Corazón de Palabras” de Veronica Zinni.

18:00 – Presentación del libro “Chicos del Sur” de Doriana Claudia Álvarez.

Martes 5 de mayo

16:00 – Presentación del libro “De anhelos” de Fabiana Benítez.

17:00 – Presentación de la Antología “Poéticas del Sur” de Ramona Fernández y Mabel Acuña.