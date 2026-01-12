Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Benicio Zabala, Genaro Flores, Aron Armoa y Facundo Trujillo subieron en la noche de este domingo al escenario del Festival Nacional de Malambo.

“El combinado de Malambo Menor es la primera vez que viene a Laborde”, indicó Carola Cayupel, profesora de la Escuela de Danzas La Trinchera, a La Opinión Austral.

“Fue hermoso, la rompieron, la gente los aplaudió de pie”, destacó sobre la presentación de los riogalleguenses.

También representando a Santa Cruz subieron al escenario Luis Oyarzún en Malambo Infantil, Benicio González Alcantara en Malambo Menor, Amir Llemaldin en Malambo Juvenil, Luciano Paso en Malambo Juvenil Especial, Nicolás Villagra en Malambo Mayor e Iván Sánchez, Benjamín Rivas, Marcos Mayorga y Leandro Sánchez en Cuarteto de Malambo Mayor.

“Fue una experiencia hermosa. Excepto uno que se integró este año, ellos vienen preparándose desde el año pasado, ya compitieron y no habían tenido la suerte de clasificar. Es un proceso largo. No se imaginaban lo que es la magnitud del festival, es inexplicable, hay que vivirlo para darse cuenta”, manifestó Cayupel.

“Las familias que pudieron viajar a acompañarlos siguen emocionadas porque no se imaginaban un festival tan enorme, tanta gente, pensaban que era un festival que mete 20 personas. A la hora que se presentaron los chicos, la plaza estaba llena, es una experiencia realmente hermosa bajarse del escenario y que no solamente los padres los reciban al costado del escenario con aplausos sino que mucha gente, caminar hasta el hostel y que la gente les pida fotos, eso es Laborde. Es un pueblo que se prepara como si recibiera a los futbolistas más grandes de la selección, así se vive el Festival de Laborde. Se comparte, los chicos se reconocen en la calle y se saludan. Es una cosa realmente inexplicable”, expuso.

“Con el ‘profe’, estamos más que orgullosos de lo que hicieron arriba del escenario, verlos disfrutar fue realmente hermoso y emocionante”, expresó.

Los finalistas serán anunciados el domingo 18 y en caso de clasificar, los riogalleguenses subirán al escenario durante dicha jornada.

Continuando con la presentación de los representantes de Santa Cruz, este jueves 15, Marisa Alonso y Gabriel Chiguay se presentarán en Pareja de Danza, Walter Castro en Solista de Canto y Alejandro Paolazzi en Locutor Animador.