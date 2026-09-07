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Este sábado 3 de octubre a las 19:00, el pianista Manuel Fraga se presentará en el Teatro Gran Cabral con “Jazz para no entendidos”, en el marco de la serie de Conciertos Verena.

A través de un repertorio basado en algunos de los grandes clásicos del género, Fraga propone un recorrido por distintos estilos del jazz y por el universo de la improvisación, compartiendo con el público las claves que hacen de esta música una experiencia única en cada interpretación.

El concierto pone en primer plano el talento y la versatilidad de Fraga como intérprete, con momentos de humor que forman parte de su particular manera de comunicarse con el público y que, por momentos, hacen que el concierto adquiera un tono cercano al stand up.

Con una extensa trayectoria como pianista, Manuel Fraga es una de las figuras destacadas del jazz argentino. Discípulo del reconocido compositor y pianista Manolo Juárez, ha desarrollado una carrera caracterizada por su dominio de diferentes estilos del piano jazzístico, entre ellos el stride, el swing, el boogie-woogie, el blues y los tumbaos afrolatinos.

A lo largo de su trayectoria se ha presentado en los principales escenarios y festivales de Argentina, así como en importantes escenarios y festivales internacionales, llevando su música a países como Estados Unidos, Canadá, Alemania y Brasil. Entre sus reconocimientos se encuentran el Premio ACE, el Premio Konex, el Premio Gardel y el premio al mejor pianista del Sacramento Jazz Festival (California, 2025).

Su discografía incluye trabajos como Viva el Swing, Woody & Jazz y The Big Band Theory, además de sus grabaciones junto al Swing Summit Trio, integrado junto a Pablo Motta en contrabajo y Oscar Giunta en batería.

Las entradas para disfrutar del jazz, la improvisación y la música de uno de sus grandes intérpretes argentinos tienen un valor de $30.000 y pueden adquirirse a través de QR Ticket, buscando Serie de Conciertos Verena, o solicitarse por WhatsApp al 11 6434-7432.