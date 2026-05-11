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En el Teatro Gran Cabral, la semana pasada se inauguró “Expresiones”, una muestra de pintura de María Eugenia Sánchez.

“Empecé en el 2000 a pintar por ocio para hacer algo los fines de semana y relajarme”, recordó la artista en los estudios de Radio LU12 AM680.

“Comencé a tomar unas clases de pintura, a aprender a manejar óleo. Tuve una profesora que, al año y medio, me dejó su taller porque habían trasladado por trabajo al marido. Cuando vi que no había nadie que pudiera llevar adelante el grupo de pintura, nos empezamos a juntar en casa y ahí empecé a necesitar más conocimiento, así que empecé a viajar y a visitar a distintos profesores de pintura”, relató.

Sánchez es profesora del Instituto Fracassi y actualmente dicta clases de pintura decorativa. “A mí me atrapa el óleo, es tan versátil en todo lo que podés hacer, demora un poco más, pero podés trabajarlo mucho más que el acrílico”, reconoció.

“Es como que vivís en tu mundo, te metés adentro de la obra y con música, sin música, vos vivís y percibís el tema de la obra”, compartió.

Consultada sobre su elección de pintar rostros, explicó: “Es el desafío de poder darle un sentido a una mirada o al movimiento de una boca, de algo que estás pintando, una expresión de las cejas, de los ojos, me encantan las expresiones”.

Cabe mencionar que las obras están a la venta. “Me cuesta vender porque son como mis hijos y nadie le da el valor que tiene cada cuadro porque cada artista le dedica mucho tiempo a su cuadro y cuesta deshacerse”, reconoció.

La muestra “Expresiones” se puede visitar en el Teatro Gran Cabral, ubicado en Ángela Sureda 444 en Río Gallegos.