Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Después de 10 días y con más de 50 escritores provinciales, más de 40 stands de editoriales y librerías, espectáculos musicales, obras de teatro, proyecciones, talleres y charlas, cerró este domingo la 32° edición de la Feria Provincial del Libro “Letras que nos acercan” en el Complejo Cultural Santa Cruz de Río Gallegos.

El cronograma de la última jornada incluyó teatro, presentaciones de libros, espectáculos musicales y dos charlas a cargo de figuras nacionales, el pastelero Osvaldo Gross, quien presentó el libro “Basta de dulce, más de 100 recetas para romper el molde” y el cantante, músico y compositor Diego Frenkel, quien presentó su libro “A través de las canciones”.

Un público atento colmó la Sala de Historia del Complejo Cultural para escuchar al artista que durante la charla también cantó y respondió preguntas.

Osvaldo Gross presentó el libro “Basta de dulce, más de 100 recetas para domper el molde”. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es la tercera vez que vengo a Río Gallegos, de las primeras dos ya pasaron 10 años y hoy lo hago rememorando mi libro que salió en el año 2017 y que igual va a continuar porque se llama ‘A través de las canciones’, cada capítulo está asignado por una canción en mi vida. Vinieron más canciones; más momentos y quiero hacer una reedición con el agregado”, manifestó.

“El desafío de escribir literatura me resultó muy interesante y por otro lado, escribir canciones es mi oficio desde que tengo 11 años entonces, es algo que ya tengo muchísimo más incorporado”, explicó.

El cantante y compositor Diego Frenkel dialogó con La Opinión Austral. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Sobre sus fuentes de inspiración, reflexionó: “No se sabe con qué tiene relación escribir letras de canciones, pero por supuesto que va a tener relación con la literatura o lo que pueda llegar a leer, ya sea poesía; libros porque es lenguaje y siempre es una continuidad del otro lo que uno hace, pero no se sabe bien de dónde viene el mundo de las ideas; las imágenes. A veces me inspira de repente un libro, en otras épocas las experiencias personales o las películas, por lo que las ideas aparecen repentinamente en momentos inesperados”.

En diálogo con La Opinión Austral, se refirió al uso de la Inteligencia Artificial en la producción musical contemplando que los lugares de donde nace la creatividad no pueden equipararse con un sistema informático ya que lo creativo tiene su raíz en las experiencias y sentires de los seres humanos.

Éxito

“La evaluación es maravillosa, con todo el equipo estamos muy felices de lo que hemos logrado en esta convocatoria porque la gente respondió a nuestra expectativa y eso está muy bueno, nosotros esperamos haber colmado las expectativas”, manifestó la secretaria de Estado de Cultura, Silvia D’Andrea.

La funcionaria detalló el alcance que tuvo la propuesta. “Hasta el sábado, teníamos un total de 13.000 personas que pasaron por la Feria Provincial del Libro y hoy deberíamos sumarle aproximadamente entre unas 1.500 o 2.000 personas que también pasaron por los diferentes stands de editoriales, librerías y las propuestas culturales”.

“Me emociona mucho ver a los autores locales, provinciales y de Río Gallegos al sumarse a esta convocatoria, sentirse parte de lo que pensamos para compartir esto en el Complejo Cultural Santa Cruz acerca de todo lo que se está haciendo con respecto a la muestra de arte, literatura, artes visuales, música y por supuesto, que esto haya servido para producir el movimiento económico que los libreros y las editoriales necesitan”, expresó.

“Lo primero es que podamos convocar a todos nuestros artistas, literarios y que entre ellos puedan generar los lazos que la distancia por ahí en Santa Cruz no te permite de todos los días esta constancia conjunta de los productores de la cultura como también del Estado que apuesta a estos espacios de convivencia en donde podamos aprender a convivir”.

Finalmente, Silvia D’Andrea valoró el trabajo del equipo detrás de la organización. “La evaluación es la mejor porque para nosotros ha sido un placer hacerlo. Por supuesto, cansador y comprometido pero un placer hacerlo sabiendo que nos están esperando con esta producción para poder acercarse también entre ellos”.