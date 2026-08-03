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La XIII Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia registró una fuerte concurrencia de vecinos y vecinas de la ciudad, entre familias, grupos de amigos y delegaciones escolares que se acercaron a disfrutar de talleres y charlas del jueves al domingo pasado, poniendo en valor la diversidad de propuestas que ofrece la agenda cultural de este año.

Entre los momentos más convocantes de estos primeros días, se destacaron las presentaciones de “76, Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre”, de Felipe Pigna; “Cabrón”, de Reynaldo Sietecase; “La llorería”, de Martín Sivak, y “La salud mental en el alto rendimiento deportivo”, de Pablo Nigro, además del seminario intensivo de actuación “El intento”, con Emilia Mazer, y el multitudinario Tributo a Viejas Locas –Intoxicados-, en el Café Cultural. A esto se suma la feria de stands, que permanece abierta durante toda la programación con más de 50 editoriales, librerías y espacios de autores locales y nacionales.

Consultada sobre los primeros días, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta manifestó: “Los números confirman lo que veíamos sede por sede; la Feria se transformó en un punto de encuentro cotidiano para la ciudad. No es sólo la cantidad de gente, es la diversidad: familias, escuelas, jóvenes que se quedan hasta la noche, adultos que vuelven día tras día a las charlas, talleres y presentaciones de libros, eso es lo que buscamos con esta edición”.

La secretaria de Cultura Liliana Peralta junto al escritor Felipe Pigna.

Para este lunes los destacados son la obra de teatro “Las de Siempre. Un chat de amigas” por Emilia Mazer, de 21:00 a 22:00 en el Centro Cultural y la presentación del Manual de Salud Pública de Nicolás Kreplak de 16:00 a 17:00 también en el Auditorio. Mientras que este martes se desarrollará la charla Derechos Intelectuales en la Música por Esteban Agatiello -19:00 a 22:00- en la Asociación Portuguesa, cerrando la noche Dúo 440 de 23:00 a 23:59 en el Café Cultural.

La Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia continúa con entrada libre y gratuita hasta el domingo 9 de agosto.