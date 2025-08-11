Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Río Gallegos se prepara para recibir a bailarines y agrupaciones de toda Santa Cruz en lo que será el 4to Encuentro Provincial de Danzas Folclóricas, a realizarse este 16 y 17 de agosto en el gimnasio municipal Juan Bautista Rocha, con entrada libre y gratuita.

La actividad, organizada por la Municipalidad de Río Gallegos, contará con la participación de más de 39 delegaciones, provenientes tanto del interior provincial como de la capital.

María Gallegos, jefa de División del Centro Cultural Orkeke, explicó que “esperamos más de 16 delegaciones del interior de la provincia y 23 de nuestra ciudad, lo que nos llena de entusiasmo y orgullo”. Además, destacó que el número de participantes superará ediciones anteriores.

Competencia y seminarios

El cronograma de actividades comenzará este sábado a las 18:00 con la competencia de huella, mientras que la apertura oficial será a las 21:00. Este domingo, habrá seminarios desde las 11:00 y la segunda gala artística iniciará a las 16:00.

El encuentro contará con dos jornadas de espectáculos, concursos y capacitaciones, además de la presencia de un jurado de gran nivel, compuesto por la profesora Ilse Espinoza, la licenciada Silvina Lafalce, proveniente de Buenos Aires, y Perla Flores, oriunda de 28 de Noviembre y Paisana Nacional del Festival Nacional de Malambo 2024.

Gallegos comentó también que el domingo, además de las presentaciones, se realizará una capacitación especial sobre los ritmos de huella y triunfo, a cargo de la licenciada Lafalce.

“Tenemos grandes expectativas, queremos que todo salga bien, y sobre todo, que la comunidad participe y disfrute de esta fiesta de la danza. La invitación está abierta para todas las familias”, concluyó.