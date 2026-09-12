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En la tarde de este sábado, una larga fila de público atravesó las salas del Complejo Cultural Santa Cruz mientras esperaba la presentación del libro “76. Crónica de un año que cambió nuestra historia para siempre” del escritor, divulgador histórico y profesor Felipe Pigna.

Ante la masiva asistencia, desde la organización se dispuso una pantalla en el hall para quienes no pudieron ingresar al Salón Auditorio Luis Villarreal en el marco de la 32° Feria Provincial del Libro “Letras que nos acercan”.

Tras la charla -que se extendió por aproximadamente una hora- el escritor firmó ejemplares y conversó con los medios. Cabe mencionar que si bien estaba prevista una entrevista en los estudios de Radio LU12 AM680, ésta no pudo concretarse por problemas de salud del autor.

“Hoy en día los medios son fines, son claves en la creación de la llamada opinión pública que, en realidad, es la opinión publicada por un lado, pero por otro lado también es una opinión tremendamente influida por los medios. La gente no opina por ósmosis“, señaló.

En cuanto a la comparación del plan de Martínez de Hoz con la actualidad, comentó: “La gente se ríe cuando digo esto, pero es un modelo muy similar. Leí el plan del tipo de apertura de la economía, de financiación del Estado, expulsión de empleados públicos, reducción de las funciones básicas, todo lo que estamos viviendo hoy, es exactamente el plan agravado. No lo digo yo, lo dice él, estamos haciendo cosas que no hicieron los militares, por ejemplo, los militares nunca se jactaron con alegría de echar empleados públicos y él se jacta públicamente”, expuso.

En el hall se montó una pantalla para seguir la charla. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

En cuanto a proyectos, adelantó: “Estoy trabajando en una novela gráfica es sobre el 2001 porque se cumplen 25 años, saldrá en diciembre”.

Por último, sobre la realización de las ferias del libro a lo largo y ancho del país, Pigna destacó: “Es una muy linda costumbre, me parece que es hermoso que los gobiernos provinciales, municipales, destinen recursos para la cultura y para la feria. Mucha gente no tiene la costumbre de la librería, hay lugares donde no hay librerías directamente, entonces es el momento del contacto de la gente con el libro. Me parece fantástico que esto se haga”.

PROGRAMA PARA ESTE DOMINGO

AUDITORIO LUIS VILLARREAL

14:00 Obra de teatro “Shrek”, a cargo del grupo El Viento nos amontona.

15:00 Presentación del libro “Hermenéutica del Arte Patagonia Austral”, de Aldo Enrici.

16:00 Presentación del libro “Los Caballeros del socavón”, de Gisel Barboza.

17:00 Presentación del libro “Mujeres Azules. Teatro y Música”, a cargo de Analía López Rey.

18:00 Presentación del libro “¡Basta de dulce! Más de 100 recetas para romper el molde”, de Osvaldo Gross.

19:00: Charla “A través de las canciones”, con Diego Frenkel.

SALA DE HISTORIA

16:00: Charla “Historia Regional: Patagonia Austral del Siglo XVI a Siglo XX”, a cargo de Isabel Ampuero.

18:00: Presentación del libro “Emociones del infierno”, de Juan Cruz Teyra Morgó, Piedra Buena.

20:00 Espectáculo música a cargo del Cuarteto de Tango: Mónzon, López, Díaz y Andrada.