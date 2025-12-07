Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el mes del aniversario de Río Gallegos, Fundacruz-Casa de la Cultura inauguró una muestra que invita a conocer y reconocer la belleza de la capital santacruceña.

“Son fotografías que representan una conexión personal que tuve con el momento, con el lugar, con el paisaje, con la escena que muestro allí”, manifestó Edgardo Cárdenas a La Opinión Austral.

“Generalmente las fotografías producen algo en mi interior, me conmueven, me dan paz, me hacen reflexionar y por eso es que a la muestra la titulé ‘Conexión Río Gallegos’. Se trata de poder mirar, redescubrir y revalorar las bellezas que tenemos en la ciudad, son muchas, a veces en espacios que son muy conocidos y capaz, pasamos sin darnos cuenta lo que tenemos entonces trato, a través de la fotografía, de reflejar esa belleza“, completó.

La muestra fotográfica de Edgardo Cárdenas fue inaugurada este 5 de diciembre en Fundacruz. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Las fotografías fueron tomadas en los últimos tres años y la selección de las 20 que componen la muestra entre las más de 100 realizadas por Cárdenas no fue una tarea fácil.

“Al principio, me costó, pero después tenía en claro que quería mostrar estas escenas que me movieron algo adentro, que me permitieron conectar que es lo que busco cada vez que hago fotografías de paisaje y de naturaleza”, señaló.

Consultado sobre si podría elegir una de las fotos que conforman la muestra, comentó: “No es que sea la más especial de todas, sino que dentro de lo que es la conexión Río Gallegos, hay una fotografía que es como la conexión de la conexión, es una doble conexión“.

“Conexión Río Gallegos” se expone hasta el 28 de diciembre. Foto: José Silva/La Opinión Austral

“Es un paisaje en invierno y hay una persona sentada en la ría. Se ve la nieve, se ve el ambiente de frío, la persona está sentada contemplando ese paisaje, en ese momento habían 14 grados bajo cero y estaba conectado entonces yo estaba conectado con él y a su vez, él estaba conectado, es una cosa de locos, es muy hermoso, tal vez diferente al resto en la que es una sola conexión que es la mía, en ésta hay una doble conexión”, cerró .

La exposición se puede visitar hasta el 28 de diciembre, los sábados y domingos de 16:00 a 20:00 en Fundacruz, sito en Gobernador Lista 60.