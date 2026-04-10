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La comunidad artística de la provincia de Santa Cruz se encuentra de duelo tras conocerse el fallecimiento del artista y cantor folclórico de Perito Moreno Claudio Fabián “El Negro“ Maldonado, a los 53 años.

A lo largo de su vida, llevó al escenario un repertorio profundamente ligado a las raíces del sur argentino, participando en festivales y encuentros populares, entre ellos el Festival Cueva de las Manos, donde representó con orgullo a su comunidad.

“Su voz y su presencia formaron parte del entramado cultural de su pueblo, dejando una huella en cada escenario y en cada encuentro compartido con el público. Será recordado por su sencillez, su identidad y su aporte a la cultura santacruceña”, expresaron desde la Secretaría de Cultura.