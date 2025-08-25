Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de su XIX Aniversario, el Museo de Arte Eduardo Minnicelli tiene abierta la convocatoria a artistas y creadores/as audiovisuales a reimaginar el patrimonio de la institución desde el lenguaje audiovisual.

Al respecto, Maira Márquez, coordinadora del área de arte y educación del MAEM, manifestó a Radio LU12 AM680: “El aniversario es una fecha muy importante para nosotros. El patrimonio cultural de los santacruceños, más específicamente de obras de arte, está llegando a las 495 obras y para nosotros, es un momento muy especial porque damos valor a todo este patrimonio, a todas estas obras que fueron en su momento donadas por artistas para que formen parte del patrimonio de la provincia”.

“Poder tener este patrimonio en resguardo en el museo hace que nosotros podamos cumplir nuestro objetivo principal que es llevar la cultura tanto de la Patagonia, como de nuestra localidad a través del arte y con sus diferentes lenguajes y soportes que conforman esta colección”, manifestó.

“Uno de los objetivos de esta convocatoria es que los artistas o los creadores audiovisuales que participen en la muestra presente una propuesta en la cual el patrimonio del museo sea revalorado desde el lenguaje audiovisual”, explicó.

La convocatoria está abierta a obras de corto formato en cualquiera de sus expresiones como cortometrajes, documental, ensayo audiovisual, animaciones, videoarte, entre otros. Las bases y condiciones de la convocatoria están disponibles en las redes del museo.

Para finalizar, señaló que “al ser una propuesta audiovisual, la participación puede ser a nivel nacional e internacional. Esperamos la participación de muchos artistas”.

Está previsto que “Derivas. Una cartografía audiovisual de la colección” se inaugure el 1° de noviembre.