El Museo de Arte Eduardo Minnicelli invita a participar del taller “Arte al paso”, una propuesta pensada para disfrutar del arte desde la experiencia y la creación.

En el marco de la muestra XXIX Aniversario “Derivas. Una cartografía audiovisual de la colección”, las y los visitantes podrán recorrer la exposición y, además, aprender dibujo bodegón a partir de la obra de Belkis Ramírez.

Cabe mencionar que no se requiere experiencia previa: sólo ganas de descubrir, experimentar y crear.

La actividad tendrá lugar este sábado de 15:30 a 17:00 en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli, sito en Maipú 13.