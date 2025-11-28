Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM) realizará un nuevo recorrido guiado en el marco de la muestra XXIX Aniversario “Derivas. Una cartografía audiovisual de colección”, este sábado 29 de noviembre de 16:00 a 18:00, en Maipú 13, en la esquina, frente a la plaza San Martín.

En esta ocasión, Sol Lalanne, HAVSTRACTO y Yesica Gallegos acompañarán al público para compartir procesos, miradas y sentidos sobre sus obras.

En “Derivas”, Lalanne presenta “Seres” (2025), una obra que explora la nostalgia y melancolía del sur patagónico. Dos voces dialogan entre imágenes autóctonas, guiando al espectador hacia un tiempo suspendido donde la estepa domina y habitar el sur se transforma en una experiencia sensorial profunda: el viento, el frío y la forma en que percibimos el mundo. La artista propone una aproximación íntima al territorio, donde memoria y paisaje se funden en un mismo pulso emocional.

HAVSTRACTO participa con la obra “[53°9′50′′ S, 70°55′2′′ O /// 51°37′60′′ S, 69°13′0′′ O]_[207km]”, un videoarte de siete minutos que transforma el humo en materia digital, desplegando glitches, distorsiones y texturas electrónicas. Desde lugares como el Seno Última Esperanza, Laguna Blanca y Río Verde, la pieza propone una contemplación sobre la fragilidad de la comunicación, la memoria del agua y la tensión constante entre lo humano y lo natural. En el marco de “Derivas”, su trabajo profundiza las preguntas sobre paisaje, tecnología y sensibilidad austral.

Cerrando el recorrido, a partir de las 18:30, se presentará el EP audiovisual “KITCHIKOUAR (II)” del artista visual y medial magallánico Nicolás Vera dos Santos (HAVSTRACTO). Este álbum de música electrónica experimental -desarrollado a lo largo de 10 meses- se inspira en el maritorio del pueblo Kawésqar y constituye un manifiesto sonoro contra el extractivismo en la Patagonia Austral.

La obra combina paisajes sonoros, grabaciones de campo y sintetizadores digitales para crear una narrativa inmersiva entre el IDM y la witchhouse. La experiencia invita a sumergirse en los fondos marinos de la Reserva Nacional Kawésqar, evocando la devastación causada por la industria salmonera, el deshielo y las transformaciones de los ecosistemas australes.

El MAEM invita a toda la comunidad a participar de la jornada y a acompañar el cierre del primer mes de exhibición de la muestra aniversario, una propuesta que reúne diversos lenguajes, sensibilidades y modos de pensar el territorio desde el sur.

Las actividades tienen entrada libre y gratuita.