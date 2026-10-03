La artista plástica Patricia Gayone inauguró en la noche de este viernes su muestra “Archivos botánicos” en Fundacruz – Casa de la Cultura.

En la apertura de la muesta, el dúo Cuerda y Fuelle, integrado por Evan Aguilar en bandoneón y Héctor Norambuena en guitarra, acompañaron con su música.

De visita nuevamente en Río Gallegos, la artista plástica manifestó a La Opinión Austral: “Es una ciudad que me gusta muchísimo y siempre que puedo, regreso. Mi vínculo en realidad es más general, se abre más a Santa Cruz. Me gusta muchísimo viajar, me gusta mucho la tranquilidad, la naturaleza, así que cuando uno puede huir de Buenos Aires venimos para el sur siempre”.

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“El tipo de imagen que uno hace va mutando según lo que uno quiere contar”, señaló Patricia Gayone a La Opinión Austral. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Consultada sobre sus inicios en el dibujo, contó: “Fue a partir de los 18, yo soy marplatense, siempre dibujé, pero estudié ilustración en la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro de Mar del Plata y ahí se me abrió un mundo increíble de ilustración y de dibujo y de técnicas increíbles“.

Asimismo, sobre el lugar que el dibujo ocupó y ocupa en su vida, sostuvo: “Va cambiando, uno va madurando y el tipo de imagen que uno hace va mutando según lo que uno quiere contar porque dibujar o pintar es contar una historia, que es la que tiene que ver el otro”.

“Es una ciudad que me gusta muchísimo y siempre que puedo, regreso”.

PATRICIA GAYONE, ARTISTA

En cuanto a “Archivos botánicos”, precisó que está conformado por 31 dibujos, “algunos muy pequeñitos y algunos de más de un metro, que son parte de todo el recorrido”.

Consultada sobre si tiene mayor preferencia por alguno en particular, indicó: “Los más pequeñitos porque son más intimistas, los grandes llaman la atención por el tamaño, pero los que son muy pequeñitos son para meterse y empezar a ver ciertos detallecitos y cositas escondidas“.

“La serie está en proceso y tiene todavía un trecho bastante”, adelantó Gayone.

Este domingo 4 de octubre, desde las 17:00, la artista guiará las visitas.

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Con entrada libre y gratuita, la muestra se puede recorrer los sábados y domingos de 16:00 a 20:00, hasta el 1° de noviembre, en Fundacruz, sito en Gobernador Lista 60 en la capital santacruceña.

Así fue la inauguración de “Archivos botánicos” en Fundacruz

1 de 9 | Patricia Gayone junto a uno de sus dibujos. Foto: José Silva/La Opinión Austral
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EN ESTA NOTA dibujo fundacruz Patricia Gayone

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