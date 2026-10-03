La artista plástica Patricia Gayone inauguró en la noche de este viernes su muestra “Archivos botánicos” en Fundacruz – Casa de la Cultura.

En la apertura de la muesta, el dúo Cuerda y Fuelle, integrado por Evan Aguilar en bandoneón y Héctor Norambuena en guitarra, acompañaron con su música.

De visita nuevamente en Río Gallegos, la artista plástica manifestó a La Opinión Austral: “Es una ciudad que me gusta muchísimo y siempre que puedo, regreso. Mi vínculo en realidad es más general, se abre más a Santa Cruz. Me gusta muchísimo viajar, me gusta mucho la tranquilidad, la naturaleza, así que cuando uno puede huir de Buenos Aires venimos para el sur siempre”.

Consultada sobre sus inicios en el dibujo, contó: “Fue a partir de los 18, yo soy marplatense, siempre dibujé, pero estudié ilustración en la Escuela de Artes Visuales Martín Malharro de Mar del Plata y ahí se me abrió un mundo increíble de ilustración y de dibujo y de técnicas increíbles“.

Asimismo, sobre el lugar que el dibujo ocupó y ocupa en su vida, sostuvo: “Va cambiando, uno va madurando y el tipo de imagen que uno hace va mutando según lo que uno quiere contar porque dibujar o pintar es contar una historia, que es la que tiene que ver el otro”.

“Es una ciudad que me gusta muchísimo y siempre que puedo, regreso”. PATRICIA GAYONE, ARTISTA

En cuanto a “Archivos botánicos”, precisó que está conformado por 31 dibujos, “algunos muy pequeñitos y algunos de más de un metro, que son parte de todo el recorrido”.

Consultada sobre si tiene mayor preferencia por alguno en particular, indicó: “Los más pequeñitos porque son más intimistas, los grandes llaman la atención por el tamaño, pero los que son muy pequeñitos son para meterse y empezar a ver ciertos detallecitos y cositas escondidas“.

“La serie está en proceso y tiene todavía un trecho bastante”, adelantó Gayone.

Este domingo 4 de octubre, desde las 17:00, la artista guiará las visitas.

Con entrada libre y gratuita, la muestra se puede recorrer los sábados y domingos de 16:00 a 20:00, hasta el 1° de noviembre, en Fundacruz, sito en Gobernador Lista 60 en la capital santacruceña.

Así fue la inauguración de “Archivos botánicos” en Fundacruz

1 de 9 | Patricia Gayone junto a uno de sus dibujos. Foto: José Silva/La Opinión Austral 2 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 3 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 4 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 5 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 6 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 7 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 8 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral 9 de 9 | Foto: José Silva/La Opinión Austral