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“Desborde”, de Patricia Viel, llega este mes al Palacio Libertad – Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento en Ciudad de Buenos Aires.

La videoinstalación inmersiva es resultado de un proceso de investigación desarrollado durante más de ocho años por la artista que es oriunda en Buenos Aires y reside en Santa Cruz desde el año 2000.

El proyecto surgió a partir de una acción realizada en el desierto patagónico: el envío de señales de humo como una forma de comunicación dirigida a un “otro” posible. Como señala Viel, “La señal dejó de buscar una respuesta y empezó a producir un paisaje”. En esa espera prolongada, la señal dejó de viajar hacia el horizonte y volvió sobre sí misma, convirtiéndose en el origen de un paisaje recursivo.

La artista visual Patricia Viel es la autora de “Desborde”.

La instalación se completa con “(((cueva)))”, diseño sonoro del artista magállanico Havstracto, que funciona como el cuerpo del paisaje: una materia que envuelve y desplaza la percepción.

Así, la videoinstalación produce un territorio sintético donde lo artificial se convierte en una nueva condición sensible para habitar el tiempo y el espacio contemporáneo.

La obra es el resultado de un proceso de investigación de más de ocho años.

Desde el Instituto Provincial Superior en Arte (IPSA) de Río Gallegos felicitaron a la docente por la presentación de su videoinstalación.

“Nos llena de satisfacción verla compartir su obra en uno de los espacios más emblemáticos dedicados al arte contemporáneo de nuestro país y Latinoamérica”, manifestaron desde las redes oficiales del instituto.

“Desde el IPSA, la acompañamos a la distancia con el afecto y la admiración de toda nuestra comunidad educativa, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta exhibición”, concluyeron.

“Desborde” se puede visitar con entrada gratuita a partir del miércoles 5 de agosto y hasta el jueves 27 de agosto, los miércoles y jueves de 14:00 a 20:00 en el Palacio Libertad, sito en Sarmiento 151.