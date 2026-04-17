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Aída Seguel, César Ferro, Cristina Núñez, Cecilia Maldini, Jaime Coliboro, Walter Gallardo, Emanuel Figueroa, Julio César Coronel, David Balcázar, Pilar Arce, Antonio Andrade, Elena Chebel y Mariela Navarro presentarán la antología “Paraje Bella Vista. Relatos y ficciones”.

“Nació hace un año y algunos meses, a raíz de la convocatoria que nos hizo Aida Seguel, vieja pobladora del paraje. Ella nos convocó a los escritores del colectivo Río Gallegos Lee a ver si podíamos reflejar la historia, los testimonios, la memoria del lugar. A partir de allí, comenzamos una serie de charlas para recabar datos de anécdotas, historias, relatos que surgieran espontáneamente”, contó el escritor Antonio Andrade a La Opinión Austral.

El grupo comenzó a reunirse en el Centro Vecinal Natividad. “Los exvecinos del lugar empezaron a recordar anécdotas y vivencias. También tuvimos la oportunidad de ir hasta el paraje con varios de los expobladores, incluyéndola a Aida, quien nos iba mostrando las distintas funcionalidades del lugar, las ubicaciones y surgieron un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones reales y con cuestiones mitológicas”, comentó.

Con ese punto de partida, el grupo de escritores y escritoras se distribuyó los temas. “Tardamos varios meses hasta que pudimos reflejarlo en los distintos escritores, realizamos las correcciones y finalmente, este año Aida pudo gestionar la publicación con La Página del Centro de Marcelo Saraceno“.

Aida Seguel también se incorporó al grupo con escritos introductorios.

Con el libro, completó Andrade, “vamos a poder transmitirles a los viejos pobladores nuestras interpretaciones de cada una de estas historias”.

La presentación se realizará este sábado a las 19:00 en el Salón de actos del Honorable Concejo Deliberante de Río Gallegos, ubicado en avenida Lisandro de la Torre 556. Además, en el recinto contarán con una galería cultural desde las 16:00.