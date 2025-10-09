Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En marzo, integrantes del colectivo Río Gallegos Lee viajaron a la ciudad de Punta Arenas para participar del Primer Encuentro Binacional, que organizó en conjunto con Magallanes Lector en el Espacio Comunitario La Idea.

Como estaba previsto, el segundo encuentro tendrá lugar este sábado, de 15:00 a 19:00, en el Centro Cultural Manuel Ravallo, sito en Posadas 513, en la capital santacruceña.

Con una modalidad similar a las reuniones de Río Gallegos Lee, donde cada asistente puede participar leyendo algún texto propio o de un autor a elección, el evento invita a generar nuevos intercambios y lazos literarios en la región.

“La idea es que esta actividad se instale y el año que viene, en marzo, podamos realizar un nuevo encuentro ya sea en Puerto Natales, donde se están haciendo charlas o en Porvenir. La idea es recorrer un poco toda la zona sur entre Santa Cruz y Magallanes”, comentó el escritor Antonio Andrade a La Opinión Austral.