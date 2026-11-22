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El Centro Polivalente de Arte N°1 es escenario del certamen “Nuevos Valores” correspondiente a la sede Río Gallegos Pre Cosquín 2027, el certamen que busca proyectar a nuevos talentos de la música y la danza folklórica.

La delegación oficial clasificada representará a la sede en el 55° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, a realizarse del 4 al 18 de enero de 2027 en la Plaza Próspero Molina de Cosquín. Los ganadores de esta instancia, accederán al escenario mayor.

Al respecto, Malvina Sandoval, directora de la Escuela Provincial de Danzas, manifestó en Radio LU12 AM680: “A través de la Secretaría de Estado de Cultura, el Ministerio de Gobierno, ha recuperado una sede. En primer lugar, es algo que a mí como artista, me enorgullece, me da esperanzas. Poder brindar y ofrecer a las generaciones que están esta posibilidad es fundamental, teniendo en cuenta que Río Gallegos es la capital y que en la provincia hay mucho talento”.

Además, aclaró: “No se limita esta oportunidad a los bailarines, músicos y cantantes de Santa Cruz, ya que cualquier persona que se haya inscripto y que cumpla con las condiciones, puede acceder y participar de este Pre Cosquín, así que es para todos los artistas. A nosotros nos impulsa, nos llena de emoción y, sobre todo, de ganas”.

La primera jornada de competencia, que tuvo lugar este sábado, se centró en los rubros musicales con Cristian Borden de Santa Cruz y Lucrecia Rodrigo de La Pampa como jurados. Luego de las acreditaciones y el acto de apertura institucional, comenzaron las rondas clasificatorias de Canción Inédita, Solista Instrumental, Solista Vocal, Dúo Vocal, Conjunto Instrumental y Conjunto Vocal, categorías que reunirán a intérpretes de diferentes localidades.

En tanto que la segunda jornada corresponde a la danza, con las competencias de Conjunto de Malambo, Solista de Malambo Masculino, Solista de Malambo Femenino, Pareja de Baile Tradicional, Pareja de Baile Estilizado y Conjunto de Baile Folklórico. El jurado lo integran Candelaria Torres de Buenos Aires y José Demelchiorre de Tucumán.

La jornada culminará con la deliberación del jurado, la proclamación de los ganadores y una peña abierta que contará con las actuaciones de Sueño Andariego, La Toma y una presentación especial del conjunto ganador del rubro Conjunto Vocal.

Así pasó la primera jornada de competencia de la sede Río Gallegos

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