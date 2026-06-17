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En el Mes de las Infancias, del 14 al 16 de agosto tendrá lugar la 24° edición del Festeniños en el Teatro Municipal “Héctor Marinero”, el Complejo Cultural Santa Cruz y la Sala ETISAC.

El profesor Cesar Torres, presidente de ETISAC, manifestó a La Opinión Austral: “Tenemos grandes expectativas. Vamos a hacer el trabajo previo del Pre Festeniños llevando el teatro a las escuelas, llevando obras gratuitas a los barrios, movilizando el teatro para niños en nuestra comunidad y en nuestra localidad para acercar el teatro y que todos los niños en su día y en su mes puedan ver teatro y disfrutar de lindas funciones que van a traer los artistas de todas partes”.

Este sábado a partir de las 19:00 se realizará la Varieté Pro Festeniños en el Auditorio Luis Villarreal del Complejo Cultural Santa Cruz. El bono contribución será de 10 mil pesos. “Convocamos a diferentes artistas de la localidad, grupos de danzas, grupos de música, cantantes, algunas intervenciones actorales. El dinero que recaudemos será para los gastos de la organización del Festeniños”, agregó.

Asimismo, esa no será la única actividad para reunir fondos. “Vamos a organizar otras actividades a lo largo de estos meses, hasta llegar a agosto que es la meta final que es el festival. Realizaremos otras varietés, espectáculos y otras actividades desde la Asociación ETISAC y desde la Escuela de Teatro Itinerante de Santa Cruz. Todas las actividades van a ser a beneficio del Festeniños, siempre hacemos las cosas a pulmón y con la ayuda de la comunidad. Después haciendo el festival, devolvemos con funciones gratuitas para los niños y llevando el teatro a los barrios”, expuso.

Profesor Cesar Torres, presidente de ETISAC.

La convocatoria a espectáculos para la 24° edición del Festeniños estará abierta hasta el 17 de julio.

Al respecto, explicó: “Abrimos la convocatoria a todos los grupos de teatro y artistas de la provincia, de la región y del país que tengan espectáculos para niños. Siempre abrimos una convocatoria amplia para que nos traigan sus propuestas y armamos una selección acorde al presupuesto, a los espacios“, explicó.

“Todos los espectáculos van a tener una entrada general accesible para todos y ahí van a poder disfrutar de todos los espectáculos que traigamos. Tenemos una gran expectativa de una cantidad de espectáculos diferentes, vamos a traer unos 12, con funciones para todo el fin de semana, los esperamos a todos tanto en las actividades previas como en el festival”, cerró.