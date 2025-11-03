Your browser doesn’t support HTML5 audio
Por primera vez, Puerto San Julián fue sede oficial del Pre Cosquín, la competencia que reúne a talentos de toda la región en los rubros de música y danza, en busca de un lugar en el escenario mayor de Cosquín 2026.
Durante el fin de semana pasado el Cine Teatro Talía se llenó de cultura, arte y emoción con la participación de artistas provenientes de Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Río Gallegos, Pico Truncado, Puerto Deseado, Río Turbio y Puerto San Julián como anfitrión.
Los ganadores que representarán a la Sede Puerto San Julián en el 54° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín, que tendrá lugar del 3 al 19 de enero, en la Plaza Próspero Molina en Córdoba son Camila Pintos y Maximiliano Manrique en Solista vocal, Melodía Norteña en Conjunto vocal, Ariel Carrizo en Solista instrumental, “Copla Curtida” de Maximiliano Manrique en Canción inédita, Jorge Villagra en Solista de Malambo Masculino y Alina Páez en Solista de Malambo Femenino.
Completaron el listado de ganadores El Entrevero en Conjunto de Malambo, Marisa Alonso y Gabriel Chiguay en Pareja de Baile Tradicional, Miguel Saavedra y Ayelén Álvarez en Pareja de Baile Estilizado y Mujeres del Viento “Kultruneras” en Conjunto de Baile Folklórico.
