Por primera vez, Puerto San Julián fue sede oficial del Pre Cosquín, la competencia que reúne a talentos de toda la región en los rubros de música y danza, en busca de un lugar en el escenario mayor de Cosquín 2026.

Durante el fin de semana pasado el Cine Teatro Talía se llenó de cultura, arte y emoción con la participación de artistas provenientes de Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Río Gallegos, Pico Truncado, Puerto Deseado, Río Turbio y Puerto San Julián como anfitrión.