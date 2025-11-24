Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Durante el primer fin de semana de noviembre, el Cine Teatro Talía de Puerto San Julián recibió, por primera vez, a los artistas que buscaban representar a la sede en el 54° Certamen para Nuevos Valores Pre Cosquín. Entre ellos, estuvo el músico de Pico Truncado, Ariel Carrizo, quien clasificó en el rubro Solista Instrumental.

El fin de semana siguiente, en el marco del 56° Festival Nacional Austral del Folklore, una de las celebraciones culturales más importantes de la Patagonia, recibió un reconocimiento a su “invaluable contribución enriqueciendo la cultura local” y por “su compromiso permanente con el Festival Nacional Austral del Folklore”. También destacaron su aporte mediante la creación de “Canción Austral”, tema que es la canción del festival.

No es la primera vez que Carrizo supera la etapa de sede Pre Cosquín y clasifica a Córdoba, anteriormente lo hizo en 2022, 2023, 2024 y en esta oportunidad, para la edición 2026.

“Esta sería mi cuarta vez consecutiva como ganador y representante de la provincia, verdaderamente es un constante sacrificio y trabajo cada año para poder lograrlo tanto en lo musical como en lo económico“, señaló en una publicación en sus redes sociales.

En cuanto a la competencia en Cosquín, precisó: “Me tocaría el 13 y 14 de enero, debería estar uno o dos días antes y también contar con unos dos o tres días después por si logro llegar a la final, sería una semana. Evaluando los gastos entre pasajes Caleta Olivia-Córdoba y Córdoba-Cosquín ida y vuelta, más hospedaje y viáticos el total es de un aproximado de 1.700.000 pesos“.

En este marco, Carrizo manifestó: “No cuento con ese dinero es por eso que, entendiendo la situación económica de todos, es muy difícil realizar una rifa o evento para poder solventarme, entonces con su ayuda podré lograrlo. Con una colaboración de quien esté de acuerdo con 500 pesos, buscaré llegar al objetivo. Si 3500 personas donan 500 pesos, podré lograrlo“.

El alias para colaborar es ariel.quena.truncado