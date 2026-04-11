La fotografía, la escultura, el dibujo y la literatura se reunieron este sábado en una nueva edición del Encuentro Literario “Andábamos para encontrarnos“, organizado por el colectivo Río Gallegos Lee.

En el primer encuentro del año, que se desarrolló en las instalaciones del Centro Integrador Comunitario “Fátima” en la capital provincial, se presentaron tres libros: “Un poco de mucho” de Emanuel Figueroa, “La melodía del tiempo” de Pilar Arce y “Matices. Antología poética” de 14 autoras locales. También hubo stands de libros, patio guitarrero y micrófono abierto.

Sobre “Un poco de mucho”, su primera publicación, Figueroa contó a La Opinión Austral: “Son seis cuentos ficcionales que involucran diferentes géneros, van desde el terror, pasando por el misterio y el romance. Como el título lo indica, es una variedad de diferentes géneros, son cuentos independientes, se puede leer cualquiera de ellos en diferentes momentos y aun así disfrutar la obra“.

Emanuel Figueroa y su primer libro “Un poco de mucho”. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Algunos no son tan ficcionales, algunos albergan un poco de realidad, van a poder entretenerse, es la principal función de este libro: entretener al lector”.

“Es un proyecto que viene hace varios años, fui armando cuentos en diferentes momentos y los recopilé en esta obra”, acotó.

Emanuel Figueroa. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Hace apenas tres días recibió los ejemplares impresos. “Abrí la caja con mi familia y compartí un muy lindo momento al tener el libro, al fin, conmigo”.

Por último, Figueroa agradeció: “A todos los que lo lean, al colectivo Río Gallegos Lee del cual formo parte y me ayuda a crecer y a ser un mejor escritor”.

Otras artes

En el salón también se pudieron apreciar la exposición fotográfica “Atrapados” de Carlos Baetti, las esculturas de Norberto Sueldo y Jorge Ojeda y los dibujos de Nair Porretti.

En diálogo con La Opinión Austral, Porretti manifestó: “Siempre me gustó dibujar, desde chica, es innato, soy artista visual autodidacta, siempre tomando clases online para seguir avanzando”.

El escultor Jorge Ojeda expuso en el Encuentro Literario. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Es algo muy íntimo porque lo hago desde la introspección. En las tardes, después de la escuela, venía y dibujaba. Uno va creciendo, trabajando, lo va dejando de lado un poquito, los hijos. Después de la pandemia, arranqué un poquito más porque algo nos movilizó a todos, necesitaba esto también. De a poquito fui avanzando con todas mis obras. Me meto en ese mundo y uno desaparece”, compartió la artista.

Nair Porretti, artista visual. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Cabe mencionar que actualmente dos de sus obras están en exposición en Palma de Mallorca, en España.

Agenda completa

A fin de mes, el domingo 26 de abril a las 17:00 en la sede de Juntos, Fundación para personas con discapacidad visual, ubicada en Chacabuco 170, Río Gallegos Lee desarrollará la 43° edición de las rondas de lecturas donde se puede compartir algún texto corto, propio o de un autor/a a elección.

Nahir Porretti expuso sus dibujos en el CIC Fátima. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Además, tienen abiertas las inscripciones al segundo concurso literario “Tras las huellas de una historia”. Para mayor información y contacto, las personas interesadas deben comunicarse al correo electrónico riogallegoslee@gmail.com.

Pilar Arce, escritora e integrante del colectivo Río Gallegos Lee. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalizando, Pilar Arce, integrante del colectivo, adelantó: “Tenemos agenda completa en mayo, vamos a estar en un espacio nuevo, Hachi en Santa Cafetería. Todos los viernes vamos a tener distintas actividades, comenzaremos con nuestro primer streaming del año el 1° de mayo, eso nos tiene emocionados. Y a partir de ahí, las presentaciones todas las semanas, actividades en conjunto, va a ser algo que realmente va a sorprender”.

Luego de destacar la presentación de tres nuevas obras literarias del colectivo durante esta edición, la poetisa consideró: “Este grupo genera un marco de apoyo para quienes deciden poder publicar o simplemente participar con una inquietud de querer compartir algo de su autoría, a partir de ahí se siembra esa semillita de las ganas de por qué no publico, por qué no me animo. Está el acompañamiento de todos los integrantes del grupo de Río Gallegos Lee”.