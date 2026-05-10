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En el último fin de semana de la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que desde el 23 de abril se lleva adelante en el predio de La Rural en Ciudad de Buenos Aires, la agenda de Santa Cruz incluyó la presentación de una obra de teatro infantil.

Las santacruceñas Iara Walpert Blanca y Luciana Bontempo durante la presentación de la obra.

Con la dirección de Daniela Policicchio, Iara Walpert Blanca y Luciana Bontempo presentaron “Bajo el mismo cielo”, una micro obra de teatro basada en el libro sobre mitos y leyendas tehuelches de Mario Echeverría Baleta.

“Siento que la recepción fue muy buena, nuestro objetivo fue despertar la curiosidad en el público de conocer las costumbres de quienes habitaban la tierra en la que crecimos y vivimos, en este caso contando mitos y relatos tehuelches. Y aunque en esta micro obra, sólo pudimos contarles un poquito, siento que logramos sembrar en los espectadores la curiosidad para estar abiertos a conocer un mundo de cosmovisiones que nos antecedieron y que nos permiten ver el mundo de otra forma”, expresó Iara Walpert Blanca a La Opinión Austral.

Consultada, sobre qué considera que deja la obra, expuso: “Nos deja, a través de una charla cotidiana, reflexiones sobre cómo vemos, vivimos y convivimos con nuestro entorno y cómo lo hicieron antes nuestros antepasados, y nos invita a abrir nuestra perspectiva hacia el mundo”.

“Vivimos esta convocatoria como un germen para crear algo más grande”. IARA WALPERT BLANCA, ACTRIZ

Para finalizar, Walpert Blanca comentó que por el momento no está prevista otra presentación de esta obra, pero “vivimos esta convocatoria como un germen para crear algo más grande, así que espero que pronto la podamos estar presentando nuevamente en capital federal o en la provincia de Santa Cruz”.

Este lunes, en su último día de actividades, la agenda de Santa Cruz cerrará con la presentación de tres obras literarias.

AGENDA

Lunes 11 de mayo

18:00 Presentación de los libros: “El lado frío de la cama”, “Pioneros del Progreso” y “De la Geronima a Nibepo Aike”, a cargo de Lucila Carrizo.