La santacruceña Noa Luana Gauto (10), referente de las artes marciales infantiles en la provincia, viaja a Concordia para competir este sábado 20 y domingo 21 de septiembre en un torneo Nacional de karate organizado por la JKS. Lo hace junto a una comitiva de la Akademia Daruma que confirma el crecimiento del semillero local y la proyección federal del deporte formativo.

“Viajamos a Concordia, Entre Ríos, a un nacional de karate sábado y domingo organizado por la JKS”, señaló a La Opinión Austral Laura Cáceres, madre de Noa e integrante de la escuela. La delegación incluye a Alison Notao (10), Esteban Leyes (16), Morena Galván (15) y Milagros Galarza (16). “Llevamos más competidores de nuestra escuela Akademia Daruma”, agregó, subrayando el objetivo de sumar rodaje ante rivales de todo el país.

El itinerario, contado en primera persona, pinta de cuerpo entero la epopeya que suele encararse desde el interior: “Es un viaje largo en micro, en tres tramos, pero con muchas ilusiones, ya que varios chicos no conocen esta provincia. Detrás hay mucho esfuerzo y trabajo”, describió Cáceres.

La entrenadora detalló que, para concretar el viaje, recibieron colaboración de personas e instituciones que acercaron pasajes y cubrieron inscripciones. Agradeció el gesto y remarcó que fue la primera vez que pidió ayuda. También admitió que, pese al esfuerzo, algunos chicos no pudieron viajar, y valoró el respaldo a una escuela que cuenta ya con 13 años de trabajo en Puerto San Julián.

El presente de la delegación llega con envión anímico. El domingo 7 de septiembre, en un regional de artes marciales en Comodoro, Noa fue tricampeona: tres oros en Kata, Kumite y Formas con armas. No fue un logro aislado: “Los chicos de Daruma lograron subir al podio y sumar 36 medallas de primer, segundo y tercer puesto”, celebró Cáceres. El medallero incluyó a figuras juveniles como Ainhoa Fursi, Agostina Chodilef, Gala Fursi, Gael De la Fuente, Alex Velázquez, Lautaro Zúñiga y Mailén Galarza, entre otros, además de los ya mencionados Notao y Leyes, que vuelven a competir este fin de semana.

Más allá de los números, el viaje a Entre Ríos confirma una idea-fuerza: el talento patagónico se expande cuando hay continuidad y comunidad. Noa Gauto, cara visible de una camada que se forja en los tatamis de Akademia Daruma, encarna esa apuesta con resultados y proyección. La parada de Concordia será una nueva prueba de carácter, aprendizaje y pertenencia para un grupo que ya demostró que puede medirse en escenarios exigentes.

