Él es Marco Rizzo, tiene 17 años y es de Caleta Olivia. A su corta edad ya cosechó dos campeonatos mundiales de taekwondo, uno en 2022 en Eslovaquia y otro torneo este año en Finlandia.

El recibimiento para el campeón en ambas ocasiones fue emocionante, con mucha gente que fue a recibirlo. Su familia también estuvo presente y fue algo muy emotivo. ¡Es un orgullo caletense!

Marco Rizzo es un joven que lucha desde los 8 años y su esfuerzo y experiencia, con sólo 17 años, es enorme. Esto lo logra junto a su profesor Fernando Tapia en la Asociación Pingüinera “Pinino” Tapia de Caleta Olivia.

El joven caletense tiene por delante el Sudamericano y la Copa del Mundo. Es su último año dentro de la categoría Juvenil.

El camino hacia el campeonato mundial no fue fácil y Marcos Rizzo dedicó muchas horas de entrenamiento y esfuerzo para poder llegar a la cima. Su victoria es gracias a su talento en el taekwondo.

El joven se encuentra en cuarto año de la secundaria y tiene el sueño de poder ingresar a las carreras de Nutrición Deportiva o Abogacía. El deportista está en un colegio de Caleta Olivia, pero quiere irse a estudiar a Buenos Aires.

Protagonista

Marco Rizzo dialogó con LU12 AM680 y se mostró muy contento por sus logros y habló de unas cuantas cosas más.

“Todavía no caigo desde el campeonato de Eslovaquia y que haya llegado a este logro es mucho para mí. Practico este deporte desde los cuatro años, mi hermano y Fernando Tapia fueron mis instructores, gracias a ellos soy lo que soy”, aclaró.

“Más allá del campeonato, es muy lindo conocer otros países y ver la cultura de los demás. El taekwondo es un deporte muy caro, ahora me tendré que ir a Paraguay y a Mar del Plata para competir; unos cuantos dólares más. Estuve a punto de no seguir en el deporte, acá en Caleta no tengo mucha ayuda”, agregó.

“Intento que mis padres no gasten plata en mí, cuando aparece un viaje muy caro trato de salir yo a buscar sponsors o hacer la mía, para que ellos gasten lo menos posible. Sólo espero que me vaya bien en el deporte, para poder darles a ellos lo que necesiten”, sostuvo.

“Mi familia está muy contenta, fue mi pilar. Cuando gané me salió hacer a la cámara la ‘L‘ y fue por mi hermano Lautaro que me ayuda en todo, como en lo deportivo también en la vida. Me quedé sorprendido por salir en los medios, no podía creer que saliera en la ‘tele'”, concluyó Marco Rizzo.