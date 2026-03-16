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El atleta Armando Andrade fue el ganador del Desafío de los Campamentos que se disputó en el marco de la Fiesta Nacional del Trekking y que tuvo lugar en la localidad de El Chalten durante este fin de semana.

Armando Andrade logró vencer con un registro de 2 horas, 15 minutos y 18 segundos para recorrer los 27 kilómetros propuestos, dejando segundo en el clasificador a Lucio Galván con un tiempo de 2 horas 18 minutos y tercero Jeremías Folmer con 2 horas, 19 minutos y 55 segundos.

Entre las damas el mejor registro fue para Lise Bellet, donde la francesa completó el tiempo en 2 horas 50 minutos y 11 segundos seguida de Lucía Vanini con 3 horas 07 minutos 43 segundos y en el tercer lugar Margaux Murat, otra atleta de nacionalidad francesa que completó el tiempo en 3 horas 11 minutos 42 segundos.

Entre los varones se destaco también Brian Adaro que arribó tercero en libres, mientras que en parejas femeninas la victoria fue para Marina y Paula Burgos, seguidas de Viviana Ibáñez y Andrea Mansilla y en el tercer lugar Valeria Crosa y Macarena Barreira.

En parejas mixtas arribaron primero Sandra San Martín con Ignacio Pombo, segundos Zulema Alvarado con Mario Barrientos y terceros Andrea Olate y Manuel Pérez, mientras que en parejas masculinas los mas ligeros fueron Ricardo Bavera y Ramón Vera quienes superaron a Claudio Mansilla y Cristian Cruz.