Este domingo, con un clima ideal y un fuerte espíritu solidario, se realizó una nueva edición de la carrera solidaria organizada por La Bancaria. Más de 400 corredores se dieron cita para participar de una jornada que combinó deporte, comunidad y ayuda a los sectores más necesitados de la capital santacruceña.

Desde el mediodía, la actividad comenzó con la categoría Kids, donde los más pequeños recorrieron un kilómetro en un ambiente familiar y festivo. Luego fue el turno de las pruebas de 5K y 10K, que convocaron a deportistas y aficionados de todas las edades.

David pertenece al grupo de kickboxing Team Rasta de Río Gallegos. FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Entre los participantes estuvo David Álvarez, uno de los operadores de LU12 AM680, quien corrió con el número 353 en la categoría de 10 kilómetros. “Estuvo con mucho viento y calor, pero se disfrutó igual”, comentó al finalizar la competencia.

Álvarez contó que integra un grupo de deportistas, con quienes entrena habitualmente. “Estoy con el grupo de Kick Boxing del Team Rasta. Ahora a seguir entrenando. Correr es para suavizar un poco el cuerpo”, señaló.

Consultado sobre su experiencia en la carrera, dejó un mensaje para quienes se animan por primera vez a participar: “Que lo disfruten nomás, no importa el tiempo que hagan, que lo disfruten”, expresó con una sonrisa.

Desde La Bancaria destacaron que el objetivo de la actividad no fue solo promover la vida saludable, sino también acompañar a las familias que más lo necesitan. Los alimentos recolectados serán distribuidos en los próximos días entre los vecinos del barrio San Benito y otros sectores vulnerables de Río Gallegos.