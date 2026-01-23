Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Dahyana Juárez, la atleta cordobesa que en 2022 lideró los 16K, vuelve a la linea de largada en la Corrida Internacional del Diario Crónica 60 Aniversario.

“Fue la primera vez que las mujeres corrían la misma distancia que los hombres. Me pareció espectacular, venía muy entrenada porque recién bajaba de Cachi”, recordó en diálogo con el Grupo La Opinión Austral.

“La pasé tan bien que no recuerdo el circuito”, afirmó.

En los últimos años, Juárez tuvo que enfrentar una lesión. “Tuve una fractura de fémur por estrés, pasé por una depresión porque los médicos me decían que no iba a volver a correr, pero gracias a Dios acá estamos”, expresó aliviada.

En cuanto a la recuperación, rememoró: “Fue bastante lenta porque también me llevó a pensar si quería seguir corriendo, fue en mi mejor momento. La idea de arrancar de cero es muy difícil. No podía caminar. Me decían: ‘No vas a correr más, elegí la bicicleta'”.

Como en cada competencia, la cordobesa no se dejó vencer. “Soy profe de Educación Física, la rehabilitación me la hice yo y acá estamos. He mejorado mes tras mes”, valoró la deportista.

En el cuarto día de este 2026, tuvo su primera competencia en San Fernando. “Sé que estaba para más, no me animé, tenía miedo, pero esta vez lo voy a dar todo y que sea lo que Dios quiera y ojalá que quiera que gane“.

Cerrando, afirmó: “Esta carrera va a estar un poco complicada porque me falta un poquito más, pero el punto (de recuperación total) para mí se va a dar en marzo. El año que viene, voy a estar de nuevo acá y voy a ir por quien venga”.