Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Federación de Atletismo del Chubut tiene desde este sábado nueva conducción que encabeza Gastón Fuentealba. El todavía atleta y diseñador de carteles publicitarios reemplazará a Valeria Soplanes, que depuso el cargo, al igual que el resto de su directiva, en la Asamblea Ordinaria que se realizó en la Pista Sintética de Kilómetro 4 de Comodoro Rivadavia.

La directiva tendrá como responsable técnico al olímpico 2008 radicado en Epuyén, Leonardo Price, que tendrá el asesoramiento del entrenador esquelense Rodrigo Peláez, y otro nutrido grupo de profesores como Rodrigo Espinoza, Carola Ocampo y Andrea de la Cerda. Como secretario general actuará el periodista trelewense Edgardo Lillo y el bloque también ha logrado sumar a otro referente como Estela Martínez.

El atletismo del Chubut inicia una nueva etapa con Gastón Fuentealba al frente.

En la Asamblea, Valeria Soplanes explicó las acciones de la comisión directiva saliente, las limitaciones y cumpliendo con el marco legal, presentó la memoria y balance del 2023/2024 en compañía de otros integrantes de la comisión; Valeria Arias, Iris Barrionuevo, Simón Vehutey y Martín Cavaco. A su vez, participó de la asamblea Ramón Flores, en su carácter de integrante de la Asociación Atlética del Sur, también referente de la Federación Master. De esta forma, el consejo directivo quedó conformado de la siguiente manera:

Presidente: Gastón Antonio Fuentealba

Vicepresidente: Leonardo Nelson Price

Secretario General: Edgardo Jacobo Lillo

Secretario Técnico: Rodrigo Agustín Pelaez

Tesorero: Felisa Cristina Campos

Vocales Titulares:

1. Estela María Martínez

2. Carola Noemi Ocampo

3. Daniel Omar Madera

Por su parte, entrevistado por La Opinión Austral, Gastón Fuentealba se refirió a este importante desafío: “Hoy asumo este cargo con la mayor de las responsabilidades, teniendo en cuenta que hemos logrado históricamente unir a todo el atletismo de la provincia, reflejado obviamente en nuestra lista, con gente no solamente de Comodoro, sino gente del Valle, gente de la Cordillera, gente de los pueblos, de la Meseta. Creo que demostramos que se puede trabajar en conjunto, nos olvidamos de esa vieja pelea entre el Valle y Comodoro Rivadavia y nos pusimos de acuerdo para sacar adelante el atletismo de nuestra provincia”.

Nueva conducción y agenda deportiva para el atletismo del Chubut.

Más adelante, indicó: “Lo que más quiero en este nuevo camino, en este nuevo desafío, es trabajar fuertemente para que los chicos que vienen de abajo, que están trabajando para ser nuestros futuros campeones argentinos o campeones olímpicos, no tengan que sufrir lo que sufrí cuando era atleta, de no tener a alguien a quien llamar, alguien que me acompañe o alguien que me ayude a llegar a esos grandes logros que uno siempre puede alcanzar cuando se pone las metas firmes”.

“Por eso, hoy que fue el primer día de mi asunción, sabemos que la organización vence al tiempo para trabajar y adelantarnos a los problemas y ya organicé y puse la fecha de los próximos campeonatos provinciales de las distintas categorías competitivas en la provincia que se van a realizar en las pistas de Comodoro, en la única pista de sintético que tenemos en la provincia”.

Y señaló: “También dispuse que el campeonato provincial de Cross, que es uno de los nacionales donde vamos a ir con equipo completo al nacional, se haga en la zona de la cordillera a definir si se va a hacer en Esquel o en otro de los pueblos de la cordillera y también a recuperar una de las maratones históricas de la Patagonia, que es el maratón tres ciudades que se hacía en la zona del Valle de nuestra provincia a donde ya coordinamos justamente hoy con el presidente de la Federación de los Máster para que sea campeonato nacional, tanto de 42 como de 21 kilómetros“.

(Con información de Diario Jornada y La Opinión Austral).

Leé más notas de La Opinión Austral