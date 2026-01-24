Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Joaquín Arbe de Esquel, Chubut, fue el primero en completar los 16K de la Corrida Internacional Diario Crónica que tuvo lugar este sábado en Comodoro Rivadavia.

“Estoy contento, el día estaba muy pesado. (Matías) Silva ha hecho una diferencia importante, pero sabíamos que la carrera empieza en la Kennedy, tratamos de mantener esa distancia y pudimos, junto a ‘Coco’ (Muñoz), ir acomodándonos, fuimos achicando y en los últimos 2 km. hacer un cambio”, relató el quíntuple campeón al Grupo La Opinión Austral.

“Estas carreras son muy duras, se puede pensar correr de un montón de formas, pero llega el día, te toca calor, en algún puesto de agua no alcanzás a agarrarla y el calor te sofoca, pero me sentí bien“, afirmó sobre la jornada, en la que hubo 30°C.

“Me sentía muy bien, traté de ir regulando lo más que podía, siempre y cuando lo tuviese controlado a Silva, a quien en 2025 le achiqué 100 metros en la Kennedy. Por lo rápido que salió, sabía que le iba acostar al final, así que traté de mantener esa diferencia”, indicó.

Bruno Álvarez Maitén y Joaquín Arbe, segundo y primero. Foto: Jorge Bilbao/La Opinión Austral

Consultado sobre el destacado desempeño que tuvo Bruno Álvarez, quien logró el segundo puesto, contó: “Él está entrenando hace tres, cuatro años, está subiendo el nivel año a año. Sabíamos que venía entrenando muy bien porque planificamos esta carrera. Le dije que cuando se anime y haya alguna posibilidad de salir, que lo haga, faltando 2K vi que Silva tiró como para aflojar un poquito en la primera subida, así que le dije a Bruno que se anime y que no mire para atrás y que le dé hasta morir. Hizo 50 metros y después pudo mantenerse”.

Joaquín Arbe, el campeón del 60° Aniversario. Foto: Teo Batista/Diario Crónica

Arbe le dedicó el logro “a mi abuela, que siempre me acompañaba en las carreras, a mis hijos, a la gente que siempre me acompaña y a mis sponsors, son importantes para que pueda viajar y seguir participando”.

Adelantó que su objetivo es “siempre tratar de mejorar las marcas personales, en los 21K en La Pampa y después en Cipolletti. Voy a volver a la Maratón de Buenos Aires“.

Por último, el atleta, que participó de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020/2021, confirmó que “el año que viene, que se empiezan a sumar los puntos, lo intentaremos de nuevo”.