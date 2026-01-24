Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Joaquín Arbe es uno de los atletas más importantes de Chubut. Nacido en Esquel, ha participado en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020/2021 y actualmente posee el Récord Argentino de Maratón, con una marca de 42 kilómetros en 2 horas, 9 minutos y 36 segundos.

Arbe es el campeón de la última edición de la Corrida Internacional del Diario Crónica. Ha ganado la competencia disputada en Comodoro Rivadavia en cuatro ocasiones, tres de ellas de manera consecutiva.

Expectativas para la carrera

En diálogo con La Opinión Austral, el fondista calificó a la carrera como “muy complicada”, con cambios de ritmo constantes y subidas y bajas que pueden complicar la estrategia de los corredores si no conocen bien el camino. En ese sentido, destacó la importancia de manejar el ritmo adecuado para afrontar los sectores más exigentes.

“Hay que saber en qué momento hay subidas y en qué momento hay bajadas, creo que eso es fundamental para saber cuando hacer los cambios”.

Arbe hizo especial énfasis en la participación infantil y juvenil. Valoró que se incluya a los más chicos, a quienes describió como “el futuro del atletismo”.

También mencionó que llevó consigo a dos atletas jóvenes que entrenan con él. “Creo que pueden dar el batacazo y llegar a pelear el podio asi que espero que salga todo bien”, comentó.

Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral

La preparación para los próximos objetivos

Joaquín Arbe comienza su agenda 2026 con la maratón de Caracas, Venezuela, programada para el 8 de febrero. Pese a la incertidumbre que genera la situación política y social que atraviesa la república bolivariana, el corredor señaló que el evento se mantendrá en pie.

“Nos dijeron que esperemos diez días. De acá al 8 de febrero estará todo más normalizado asi que ya tenemos los pasajes para ir”, explicó el atleta chubutense

Con respecto a su preparación, el corredor mencionó que lleva aproximadamente un mes y medio entrenando. “No hice muchas pasadas en pista porque venía con una molestia física pero me siento bien”.