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Se completó en la jornada del sábado la prueba de trekking “Bajada del Torre” con una notable participación de atletas donde Mario Barrientos en varones y Mariela Silvia Muñoz en mujeres lograron los mejores registros, ganando la clasificación general, en el marco de la Fiesta Nacional del Trekking.

la diversidad de categorías puso de manifiesto la cantidad de participantes que tuvo la prueba donde en juveniles y en femenino el primer lugar fue para María Lujan Escobar seguida de Carla Reyes y de Maria José Aguayo, mientras que en masculino y en la misma división fue ganador Romain Berger seguido de Luc Pochoy y de Brian Adaro.

En femenino Pro el primer lugar se lo llevó María Belen Russo seguida de Noelia Banicevic y de Rosario Batallanos y en masculino el primer lugar fue para Mario Barrientos quien además se quedó con la clasificación general, seguido en la categoría por Leandro Rivarola y por Matías Leguizamón.

En adultos Pro femenino el primer lugar lo obtuvo Sabrina Inostroza seguida de Leila Alvarez y de Gerónima Alegre y en masculino en la misma divisional, llegó primero Aníbal Ruiz seguido de Pedro Olima y de José Madroñal.

Finalmente en senior pro femenina la ganadora fue Mariela Silvia Muñoz quien además se llevó la clasificación general y en la especialidad llegó segunda Karina Puebla seguida de Carolina Vega, mientras que en masculino el ganador fue Ricardo Muñoz seguido de Julián Anchordosky y de Diego de Angelis y finalmente en senior femenino llegó Nora Vilche y en masculino Hugo Matus con Gastón Spangenberg y Raúl Feitt.