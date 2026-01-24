El periodista del Grupo La Opinión Austral, Juan Suárez participó de los 11K en la Corrida Internacional del Diario Crónica 60 Aniversario.

“Impresionante. Es muy psicológica, sabía que era dura, entonces me guardé bastante al principio, pero no pensé que iba a ser tan dura. La Kennedy te mata porque cuando pensás que es la última subida, no es la última, hay más, pero fui regulando y se pudo terminar, que era lo que quería”, contó a Diario Crónica.

Destacó especialmente cómo se vive el acompañamiento y los consejos que recibió de los atletas riogalleguenses. “El aliento de la gente alrededor es impresionante. Uno que viene del sur está acostumbrado a correr con el aire más fresco y sin tanta humedad, la gente colabora con el agua, te moja la cabeza, la espalda, eso ayuda, lo hace más ameno”.

“El viaje desde Río Gallegos fue muy lindo porque vinimos con cuatro corredores con mucha más experiencia y me fueron aconsejando. En cada sector de la carrera se me venía a la mente un aprendizaje de cada uno de los atletas”, acotó.

Como reflexión final, Suárez sostuvo que “uno compite con uno mismo, no con los demás. A lo largo de la carrera uno ve que lo pasan, que uno pasa a otro, es como la vida. Impresionante. Hay también momentos donde uno piensa que no da más y siempre se puede un poquito más“.