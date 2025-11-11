Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la competencia del pasado fin de semana se ajustaron los números en los tres torneos en vigencia en el automovilismo regional, a tal punto que algunos pilotos con terminar ya estarían calzándose la corona, tal el caso de Alejandro Oyarzo, pero tratamos por especialidad, la marcha en cada caso cuando se está a una carrera del final.

Precisamente dando comienzo por la categoría menor, Alejandro “Nano ” Oyarzo ganador de noviembre en una pelea por demás interesante con el novísimo Nicolás Gómez, quedó por delante de uno de sus enconados rivales como lo es José Alvarado, para sumar muy bien y quedar como líder (157) sobre su compañero de equipo Exequiel Pereyra quien tuvo problemas todo el fin de semana (135) y con Alvarado ubicado tercero (122), por lo que con este puntaje obtenido, Nano Oyarzo está muy cerca de llevase el Uno este año para la casa.

En la última carrera de diciembre en el supuesto caso de que gane Pererya la carrera sumaría 168 unidades, mientras que Oyarzo saliendo séptimo, sumaría 169 y sería campeón por un punto, por lo que con la holgada diferencia que mantiene, solo tendría que terminar entre los siete de adelante para coronarse titular de la Fórmula 2025.

El clasificador actual dice que está primero Oyarzo (157) y luego Pereyra (135), Alvarado (122), Bertolyotti (89), Jonathan Alvarado (62), Facundo Curinao (35), Nelson gallardo (35), Agustín Barría/Nico Gómez (33), Carlos Paris (21) y Ismael Ortiz (14) y cierra Agostina Muñoz (2).

Por su parte en la categoría 1600 sucede algo bastante similar toda vez que Martín Ojeda suma muy bien pero tiene dos carreras por delante (la fecha doble injusta elegida a último momento por la categoría), lo que lo condiciona pero que haciendo números, y en el supuesto caso de que quien marcha segundo que es la dupla Pablo Gómez/Marcos Ortiz gane todo en la primera carrera, sumaría 171 puntos por lo que Martín Ojeda llegando tercero en clasificación, serie y carrera llegaría a 213.5 coronándose campeón antes de correr la última, dado que la diferencia entre ambos sería de 42 y la ultima carrera entrega 38 al ganador de todo.

El marcador actual dice que Martín Ojeda es líder (184.5), seguido de Pablo Gómez/Marcos Ortiz (133), Leandro Almonacid (132), Horacio Fernández (95.5), Martín Coire (70), Pablo Fernández (63.5), Jorge Soto Parra (56.5), Federico Climis (55.5), Fernando Belmonte (36), Federico Davidson (33.5), Willi Clark (14), Juan Pablo Romero (11.5) y Carlos Paris (3).

Finalmente en la monomarca 1300 las cosas están mucho mas ajustadas y a sabiendas de que cada año se cierra con fecha doble, en el supuesto caso de que quien marcha segundo que es Juanjo Gallardo gane las dos carreras que faltan llegará a los 268 puntos, y Facundo Rodríguez deberá salir cuarto en las dos que restan, sumaría 270 y sería campeón por dos puntos pero hay mucha tela para cortar todavía.

El torneo hoy tiene a Rodríguez en el primer lugar (226.5), seguido de Juanjo Gallardo (195.5), Leandro Fernández (191), Jesús Leguizamón (189.5), Sebastianelli (164), Nahuel Soria (114), Fran Medina (100), Villafañe (90.5), Horacio Fernández (85.5), Mauro Seron (63), Gonzalo Orellana (62.5), Juanjo Garay (62), Miguel Sanchez (53.5), Jorge Freile (49), Ricardo Diaz (40.5), Daniel López (37.5), Ricardo Garay (37), Martin Donoso (19.5), José Garay (19), Armando Andrade (18), Emilio Felgueroso (12.5), Marcelo Leyria (4) y Lucas Carvallo (1).