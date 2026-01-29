Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un cálido acto que tuvo lugar en los talleres de la agencia Chevrolet de la ciudad de Punta Arenas, se homenaje y recordó la presencia de Juan Manuel Fangio en el Gran Premio al sur de 1942, que pasó por esa ciudad y que tuvo en ese mismo taller un hecho reconocido como histórico por el automovilismo chileno de la región.

El momento recuerda la presencia del Gran Premio argentino que en esa edición llego hasta la capital de Magallanes y donde el quíntuple Juan Manuel Fangio llegó con problemas mecánicos por lo que debió de utilizar los talleres de su marca para intentar reparar, por lo que se ha tomado como un gran hecho histórico toda vez que solamente 14 autos de los 59 que habían largado desde Mercedes estaban en carrera.

Cabe recordar que esa carrera que fuera organizada por la Comisión de automovilismo de Esquel, no contó con el aporte del ACA, dado que se estaba en pleno conflicto mundial, por lo que escaseaba el combustible y los neumáticos pero igual se cumplió con la totalidad de la prueba.

Del acto de este martes tomaron parte muchos de los mas reconocidos ex pilotos puntarenenses, como así también varios dirigentes y representantes de distintos medios, y concurrió especialmente invitado el periodista Carlos Raúl Zapico de La Opinión Austral, quien fue el que cerró el ciclo de exposiciones previo al descubrimiento de la placa recordatoria.

La presentación de todo el acto estuvo a cargo de uno de los organizadores el periodista Francisco “Pirulo” Oyarzo quien se refirió al hecho y luego hizo uso de la palabra Pedro Jara en su carácter de presidente de la Corporación del Patrimonio Histórico de Magallanes organizador principal del evento.

Dando continuidad al mismo hizo uso de la palabra el ex piloto Leopoldo Turina quien se refirió a los recuerdos de su padre y de sus familiares de aquella visita, puesto que él era muy chico, y finalmente cerró la oratoria el periodista argentino Carlos Raúl Zapico quien hizo relación a la importancia del automovilismo y con hechos históricos recordó momentos especiales que se han compartido a través de la historia.

Luego de procedió a descubrir la placa lo que estuvo a cargo del director de La Prensa Austral Francisco Karelovich y del ex piloto Leopoldo Turina, con el aplauso generalizado de todos los presentes entre los que se contó con ex pilotos como Teo Martinich, Lolo Mallada, Eric Tejeda, Orlov Dubrock y Víctor Pacheco entre otros destacados, culminado así un acto sencillo pero lleno de emotividad y de reconocimiento histórico, lo que se ha compartido siempre a través de los años.