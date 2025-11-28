Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

la ADELFA (Asociación Deportiva Local Fueguina de Automovilismo) luego de realizar su balance anual 2024/2025 ha resuelto reintegrar gran parte de la inscripción a aquellos pilotos chilenos que tomaron parte de la frustrada edición 2025 del Gran Premio de la Hermandad.

A tales efectos resolvieron que quienes no hayan largado y quedaron en la grilla, recibirán el reintegro del 100% lo que equivale a 200 mil pesos chilenos, mientras que quienes cumplieron con la primera etapa recibirán el 75 % lo que significa 150 mil pesos chilenos.

Informaron también que dicho reintegro se hará efectivo el próximo 15 de diciembre, mientras que por otro lado, algunos reconocidos pilotos magallánicos dejaron saber que solicitan a la ADELFA que dicho importe sea entregado a la familia de Martín Tompson, el piloto argentino accidentado y que está en recuperación aún.

El argentino que fue derivado a la ciudad de La Plata donde recibirá un tratamiento especial en búsqueda de su recuperación, recibiría entonces ( 0 su familia) de parte de sus colegas pilotos chilenos un importe singular para tratar de superar por lo menos en lo económico parte del problemas causado por el accidente.