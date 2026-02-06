Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino estará presente el día viernes 13 de febrero en una estación de servicio donde se prestará a sacarse fotografías y a firmar autógrafos a partir de las 19 horas, para todos quienes deseen visitar el lugar.

El reconocido piloto ex campeón de Turismo carretera, de Top Race y de TC2000, quien además militó en la Indy Car americana compartirá con todos aquellos que así lo deseen previo a lo que será su presencia en la apertura del campeonato de Turismo Carretera que se inicia ese fin de semana.

Como parte de los acontecimientos que trae aparejada la presencia del TC en la región, esta modalidad de un piloto tan reconocido como “El Titán”, seguramente atraerá a una buena cantidad d entusiastas deseosos de contar con una foto junto a uno de los líderes del automovilismo argentino, por lo que todo se prepara para vivir esta fiesta previa a la competencia.